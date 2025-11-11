PlayStation Portal cambia: ecco la novità

La lunga attesa è finita. Il cloud streaming arriva ufficialmente su PlayStation Portal. Dopo mesi di test condotti sul canale beta, Sony ha annunciato che la funzione è ora disponibile per tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium. Da oggi gli utenti possono riprodurre in streaming i titoli della propria libreria digitale senza dover collegare il dispositivo alla console PS5. Il Portal passa da semplice accessorio per la riproduzione remota a una vera piattaforma di cloud gaming autonoma.

L’introduzione di questa tecnologia non è un aggiornamento marginale. Ma una svolta capace di ridefinire l’identità stessa del prodotto. Finora Portal era considerato una sorta di estensione domestica della console. Utile solo per giocare a distanza sulla stessa rete Wi-Fi. Con l’arrivo del cloud streaming, invece, il dispositivo acquisisce una nuova dimensione. È libero dalla PS5, capace di connettersi direttamente ai server Sony. E può offrire esperienze di gioco di alta qualità ovunque ci sia una connessione stabile.

L’interfaccia è stata completamente ripensata per accogliere la nuova funzione. Il menu principale ora include tre schede principali. Ricerca, Riproduzione remota e Cloud Streaming. Questa terza opzione rappresenta il cuore della novità. Selezionandola, gli utenti possono accedere immediatamente ai giochi compatibili. Visualizzare la propria libreria o esplorare i titoli disponibili sul catalogo PlayStation Plus. L’obiettivo di Sony è quello di rendere l’esperienza fluida, intuitiva e soprattutto indipendente dal possesso fisico della console.

PlayStation Portal ha una libreria da oltre duemila titoli

Il nuovo servizio non arriva da solo. Al momento del lancio, migliaia di giochi PS5 sono già compatibili con lo streaming. I fan potranno tuffarsi in blockbuster come Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Grand Theft Auto V e Resident Evil 4. Tutti accessibili direttamente dal cloud. Ma non è tutto. Anche i cataloghi di PlayStation Plus e dei Classici offrono centinaia di esperienze aggiuntive. Dai grandi successi come Cyberpunk 2077 e God of War Ragnarök ai capolavori narrativi come Hogwarts Legacy e The Last of Us Part II Remastered.

In totale, l’offerta supera i duemila titoli, con un elenco destinato ad ampliarsi nei prossimi mesi. Gli utenti possono giocare senza installazioni, aggiornamenti o tempi di attesa. Sfruttando la potenza dell’infrastruttura cloud di Sony. È un’evoluzione che conferma la direzione del colosso giapponese. Rendere l’ecosistema PlayStation accessibile da qualsiasi luogo e su qualunque dispositivo.

Con questa mossa, Portal abbandona definitivamente l’etichetta di “paddone glorificato” e diventa un tassello centrale nella strategia di gioco del futuro. Il cloud streaming rappresenta una promessa di libertà per milioni di giocatori. Che potranno portare con sé l’universo PlayStation ovunque vadano, senza compromessi tecnici né limiti di spazio.