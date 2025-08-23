Iliad lancia TOP 150 Plus: 150GB e minuti illimitati a 7,99€

Iliad continua a scuotere il mercato mobile italiano con la sua nuova offerta TOP 150 Plus. Lanciata ad agosto, la tariffa propone 150GB di traffico dati in 4G/4G+, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7,99€ al mese, senza costi nascosti e con prezzo bloccato per sempre. L’attivazione della SIM ha un costo unico di 9,99€.

A rendere ancora più interessante il pacchetto ci sono i 20GB extra in Europa, utilizzabili in roaming nei Paesi UE. In più, l’offerta include chiamate illimitate dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali, rendendola appetibile anche per chi ha contatti all’estero.

Servizi inclusi e massima trasparenza con Iliad

Oltre ai Giga e alle chiamate, l’offerta comprende anche diversi servizi gratuiti che in altri operatori spesso comportano pagamenti extra. Tra questi vi sono hotspot incluso, segreteria telefonica, servizio “Mi richiami”, controllo del credito residuo, portabilità del numero e nessuno scatto alla risposta. Un pacchetto che mira a soddisfare chi cerca una soluzione completa senza sorprese in bolletta.

Iliad ribadisce anche la propria filosofia di trasparenza e semplicità. Non è previsto infatti alcun vincolo di durata, nessun costo nascosto e rinnovi chiari. Le offerte si rinnovano nello stesso giorno di ogni mese, mentre i consumi oltre soglia sono regolati dalle tariffe standard riportate nella brochure prezzi. Per quanto riguarda il roaming UE, eventuali utilizzi eccessivi rispetto al traffico in Italia possono comportare piccoli sovrapprezzi, in linea con la normativa europea sul fair use.

Un ulteriore vantaggio arriva dalla convergenza con la fibra. Gli utenti che hanno un’offerta mobile Iliad a 9,99 o 11,99€ al mese possono abbinare una linea fissa, ottenendo sconti sul canone. Il lancio della TOP 150 Plus conferma così l’intenzione di Iliad di mantenere una forte competitività in termini di rapporto qualità-prezzo, con un piano ricco che mette insieme un’ampia dotazione dati, copertura internazionale e servizi inclusi. Tutto ciò senza rinunciare alla semplicità che ha caratterizzato sin dall’inizio la strategia dell’operatore.