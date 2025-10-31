Iliad: tre nuove offerte TOP con prezzi fissi e 5G senza limiti

Uno dei gestori che di certo anima il mercato della telefonia mobile in Italia è Iliad e lo dimostra con un ritorno di alcune offerte che sono state tra le più amate di sempre. Le TOP sono infatti di nuovo disponibili e con tutte le loro peculiarità.

Una gamma pensata per ogni tipo di utente

La prima proposta è la TOP 250 PLUS, una delle più interessanti per chi cerca prestazioni elevate. Con un canone mensile di 9,99 euro, include 250 giga in 5G e 25 giga utilizzabili in Europa. A completare il pacchetto ci sono minuti e SMS illimitati, ideali per chi vive connesso e desidera navigare senza limiti.

Per chi preferisce una soluzione più equilibrata, Iliad mette a disposizione la Giga 150. In questo caso si parla di 150 gigain 4G e 20 giga in roaming europeo, al costo mensile di 7,99 euro. Anche qui, le chiamate e gli SMS sono illimitati, con la stessa promessa di stabilità nel prezzo.

Chi invece non vuole compromessi in termini di connessione può scegliere la TOP 300 PLUS, che offre 300 giga in 5Gal prezzo di 11,99 euro mensili, sempre con traffico illimitato per voce e messaggi.

Attivazione semplice e condizioni chiare

Tutte le offerte prevedono un costo di attivazione di 9 euro, comprensivo della SIM, da versare solo una volta. Una caratteristica che distingue Iliad da molti concorrenti è la possibilità di attivare le nuove tariffe anche per i già clienti. Bisogna solo che l’offerta attuale abbia un costo più basso rispetto a quella che viene scelta.

Per quanto concerne la rete, Iliad continua a espandere la copertura 5G nelle principali città italiane, offrendo velocità elevate e stabilità di connessione. Le offerte si possono attivare direttamente online o nei punti vendita ufficiali, mantenendo la semplicità e la trasparenza che da sempre contraddistinguono l’operatore.

Con queste tre proposte, Iliad conferma la propria strategia: offrire tanto, al giusto prezzo, senza vincoli né sorprese.