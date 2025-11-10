Windows 10: avviso di fine supporto anche quando non è così?

A poche settimane dalla fine del supporto ufficiale a Windows 10, la transizione verso la nuova versione del sistema operativo Microsoft non si è rivelata del tutto lineare. L’azienda di Redmond ha, infatti, avviato un processo di dismissione graduale, ma alcune discrepanze tecniche hanno generato incertezza tra gli utenti. A tal proposito, il recente episodio delle notifiche errate sul presunto termine del supporto ha acceso l’attenzione su una fase di passaggio che, per molti, rimane ancora poco chiara. Il messaggio in questione, comparso improvvisamente su alcuni dispositivi, segnalava la fine del supporto anche per edizioni di Windows 10 che dovrebbero essere ancora attive. Microsoft è subito intervenuta, precisando che si tratta di un errore temporaneo. Il supporto rimane effettivamente operativo e il sistema non è stato escluso dagli aggiornamenti.

Microsoft: un problema ha inviato notifiche contraddittorie su Windows 10

Il bug ha interessato, in particolare, le versioni Enterprise LTSC 2021, IoT Enterprise LTSC 2021. Ed anche le edizioni Pro, Education ed Enterprise con pacchetti di Extended Security Update (ESU) regolarmente acquistati. L’anomalia, anche se innocua dal punto di vista tecnico, ha causato preoccupazione tra amministratori di rete e responsabili IT. I quali sono chiamati a gestire infrastrutture basate ancora su Windows 10. In realtà, Microsoft aveva già previsto una fase di supporto esteso fino a tre anni per alcune versioni, offrendo così un margine di sicurezza alle aziende non ancora pronte per la migrazione a Windows 11. Inoltre, per gli utenti privati e le realtà europee, sono state introdotte opzioni di estensione del supporto tramite la creazione di un account Microsoft e l’utilizzo dei servizi di backup cloud gratuiti.

Il fix preliminare del problema è stato rilasciato nei giorni scorsi. Ma raggiungerà solo i computer connessi a Internet, con i download tramite CSP OneSettings abilitati, accesso al firewall attivo e aggiornamenti dinamici non disattivati. La società ha già annunciato che una soluzione più completa sarà distribuita attraverso Windows Update non appena disponibile. In un contesto in cui molte organizzazioni dipendono ancora da infrastrutture consolidate, l’episodio ricorda quanto delicato sia l’equilibrio tra continuità operativa e innovazione tecnologica. Un equilibrio che Microsoft dovrà continuare a mantenere con attenzione nel percorso di transizione.