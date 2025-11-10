EP302M-Sh: il metallo che promette reattori più sicuri

In un laboratorio russo, nascosto tra tubi d’acciaio e strumenti che sembrano usciti da un film di fantascienza sovietica, un piccolo pezzo di metallo ha appena fatto la storia dell’energia nucleare. Non c’erano esplosioni spettacolari né luci al neon, solo un test silenzioso durato… 400.000 ore. Quasi mezzo secolo di funzionamento simulato. E tutto per capire quanto può resistere un nuovo tipo di acciaio pensato per i reattori di nuova generazione.

Nel laboratorio russo che riscrive le regole dell’energia atomica

Dietro questo esperimento titanico c’è l’Istituto Termotecnico Tutto Russo (VTI), una delle punte di diamante della ricerca energetica del Paese. Gli ingegneri hanno studiato per anni una lega metallica chiamata EP302M-Sh, un nome che suona più come una password che come un materiale, ma che promette di cambiare il modo in cui costruiamo le centrali nucleari. È un acciaio capace di sopportare calore estremo, pressione costante e decenni di utilizzo senza cedere. In pratica, il sogno di ogni ingegnere nucleare.

La parte più affascinante è che non si è trattato di un semplice “test di resistenza”. Gli scienziati del VTI hanno dovuto inventare da zero un metodo sperimentale per portarlo a termine. I campioni, minuscoli tubi di appena 18 millimetri di diametro, erano troppo piccoli per le prove standard. Così, i ricercatori hanno ideato un sistema tutto nuovo di fissaggio e misurazione, capace di simulare le condizioni estreme di un reattore vero: carichi pesanti, calore costante, cicli di stress e rilascio.

Il direttore del VTI, Ivan Boltenkov, ha spiegato che non si tratta solo di un successo tecnico, ma di una base scientifica su cui poggeranno i futuri progetti nucleari. I dati raccolti serviranno per costruire impianti più sicuri e duraturi — un traguardo che, in un’epoca di crisi energetica e transizione ecologica, non è certo secondario.

E mentre l’acciaio EP302M-Sh resisteva alla sua prova di forza, un altro team russo stava lavorando a un progetto altrettanto ambizioso: un nuovo combustibile nucleare chiamato OS-5, che combina uranio e plutonio in una struttura raffreddata da metallo liquido. L’obiettivo è rendere i reattori di quarta generazione più stabili, efficienti e — soprattutto — più sicuri.

Forse è presto per dire se questo esperimento cambierà davvero il futuro dell’energia, ma una cosa è certa: in un mondo che guarda sempre più alle fonti rinnovabili, la Russia sta cercando di dimostrare che anche il nucleare può rinascere. E lo fa partendo da un minuscolo tubo d’acciaio che ha resistito a quasi mezzo secolo di stress.