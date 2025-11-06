Windows 10 mostra un falso avviso di fine supporto: Microsoft chiarisce

Sono ormai settimane che c’è qualcosa che non va per quanto riguarda Windows 10. Gli utenti hanno segnalato sui propri computer un messaggio che avvisa della fine del supporto del sistema operativo. Il problema è che invece questo è ancora attivo. Tra aziende e privati, è sorta molta preoccupazione.

Microsoft ha chiarito la vicenda, parlando di un semplice errore di notifica, e che le versioni interessate continuano a ricevere regolarmente aggiornamenti e patch di sicurezza. L’avviso, dunque, non ha alcun effetto reale sul funzionamento del sistema né sulla protezione dei dispositivi.

Le edizioni coinvolte e la situazione attuale

Il messaggio errato compare su tre versioni specifiche di Windows 10:

Windows 10 Enterprise LTSC 2021 ;

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 ;

Windows 10 22H2 Pro, Education ed Enterprise con supporto esteso (ESU) attivo.

Come precisato da Microsoft, il supporto a Windows 10 è terminato lo scorso mese, ma non in modo totale. Alcune edizioni, soprattutto quelle aziendali, continueranno a ricevere aggiornamenti ancora per anni. Le imprese possono inoltre acquistare fino a tre anni di aggiornamenti di sicurezza estesi, così da garantire continuità operativa anche dopo la fine del supporto ufficiale.

Per gli utenti privati, invece, il sistema resta utilizzabile ma non riceverà più patch gratuite dopo il termine del periodo di estensione previsto per ogni area geografica.

Microsoft prepara un fix definitivo

Il colosso di Redmond ha già distribuito un aggiornamento preliminare che corregge parzialmente l’errore, ma questo arriva solo ai computer connessi a Internet e che consentono i download tramite CSP OneSettings. Per i sistemi offline o con restrizioni sul firewall, l’aggiornamento non viene ancora applicato.

Microsoft ha assicurato che è in fase di sviluppo una soluzione definitiva, che sarà diffusa tramite Windows Updatenelle prossime settimane. In ogni caso, l’azienda ribadisce che l’avviso di “supporto terminato” è solo visivo e non incide sulle prestazioni o sulla sicurezza dei dispositivi.