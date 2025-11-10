Perplexity su Snapchat: l’intelligenza artificiale entra nelle chat

Snapchat si prepara a una nuova svolta con l’arrivo di Perplexity, la piattaforma di intelligenza artificiale specializzata nella ricerca e nelle risposte conversazionali. La società guidata da Evan Spiegel ha infatti annunciato una collaborazione con il team di Aravind Srinivas, fondatore di Perplexity, per integrare le sue capacità direttamente all’interno delle chat dell’app. L’obiettivo? Offrire agli utenti la possibilità di porre domande e ottenere risposte precise senza mai uscire da Snapchat.

L’integrazione, prevista per l’inizio del 2026, segna un passaggio importante per la piattaforma, che conta quasi un miliardo di utenti attivi ogni mese. Gli utenti potranno accedere a Perplexity all’interno delle conversazioni e chiedere informazioni, ricevendo risposte corredate da fonti verificabili e citazioni dirette.

Perplexity e Snapchat: una partnership da milioni e qualche dubbio sulla privacy

Perplexity non sostituirà il già noto chatbot My AI, basato su tecnologia OpenAI e introdotto nel 2023, ma lo affiancherà. La differenza principale è nel tipo di esperienza offerta. My AI resterà un assistente conversazionale generico, utile per interazioni informali, mentre Perplexity agirà come un vero e proprio motore di ricerca intelligente, capace di fornire risposte documentate e sempre aggiornate. In questo modo Snapchat punta a un equilibrio tra intrattenimento e informazione, adattandosi a un pubblico sempre più curioso e abituato all’uso dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

Sul piano economico, l’accordo tra le due società ha un valore stimato di circa 400 milioni di euro. Secondo le stime interne, i primi ricavi diretti per Snap dovrebbero arrivare entro la fine del 2026, quando la funzione sarà disponibile a livello internazionale. Non mancano però le perplessità legate alla privacy. I termini d’uso di Snapchat specificano infatti che le conversazioni con Perplexity potranno essere analizzate per migliorare la personalizzazione dell’esperienza utente. Un dettaglio che, se da un lato serve a perfezionare le risposte dell’AI, dall’altro potrebbe suscitare dubbi tra gli utenti più attenti alla protezione dei dati personali.

Nonostante ciò, la collaborazione rappresenta un punto di svolta per entrambe le aziende. Snapchat potenzia la propria piattaforma con una tecnologia di AI sempre più avanzata, mentre Perplexity si apre a un pubblico più vasto e dinamico, consolidando la propria posizione come alternativa ai motori di ricerca tradizionali.