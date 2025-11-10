HyperOS 3.1: ecco i device Xiaomi, POCO e Redmi che non riceveranno l’update

Recentemente showroom si è messa all’opera sul suo ultimo sistema operativo basato sulla propria interfaccia grafica, parliamo di HyperOS 3, personalizzazione che sta arrivando su tutti i dispositivi dotati di Android 15 e Android 16 sta portando con sé ovviamente interessanti miglioramenti sotto vari punti di vista, nel frattempo però l’azienda sta lavorando anche alla diretta erede dal momento che si parla già di HyperOS 3.1, tale update arriverà sui dispositivi dotati però solamente di Android 16 e non di Android 15, di conseguenza tutti gli smartphone che non supportano il sistema operativo non riceveranno anche la nuova interfaccia grafica, scopriamo insieme dunque quali saranno i dispositivi tagliati fuori.
Update, ma non per tutti
L’ultima versione in arrivo dunque per i soliti Android 16. A rendere l’esperienza d’uso da un punto di vista grafico molto più fluida e coerente grazie ad un design ispirato ad iOS che punta a semplificare la gestione delle notifiche e dei vari centri di controllo, come se non bastasse il nuovo sistema punta anche a migliorare l’integrazione tra i vari dispositivi della società facilitando la condivisione file e la condivisione in generale.
Di seguito, ecco la lista dei dispositivi che purtroppo non riceveranno l’update, almeno per il momento:
- POCO F5 5G
- POCO F5 Pro
- POCO M6 Pro
- POCO X6 Neo
- Redmi 13C
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K60
- Redmi K60 Pro
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi CIVI 3
- Xiaomi MIX Fold 2
- Xiaomi Pad 6 Max 14
Si tratta di una lista sicuramente corposa che speriamo possa ridursi magari con l’arrivo di Android 16 sui dispositivi più recenti presenti in questa lista, per quelli un po’ troppo indietro negli anni e altamente improbabile assistere all’arrivo del nuovo sistema operativo di Google e di conseguenza, anche la nuova interfaccia grafica probabilmente resterà tagliata fuori dai giochi.