Perplexity: nuovo aggiornamento in arrivo per l’app per macOS

Il rapporto tra intelligenza artificiale e software tradizionali si è fatto sempre più stretto. Ma solo di recente si comincia a intravedere un’integrazione davvero profonda tra tali due mondi. Un esempio concreto arriva da Perplexity, che ha appena aggiornato la sua applicazione per macOS. A tal proposito, è stato presentato il supporto al protocollo MCP. Si tratta di una novità tecnica destinata a cambiare il modo in cui gli assistenti AI interagiscono con i dispositivi e i dati. MCP, acronimo di Model Context Protocol, è uno standard recente. Quest’ultimo è nato dall’iniziativa diretta di Anthropic. L’obiettivo del protocollo è fornire un insieme di regole condivise. Le quali permettono alle applicazioni AI di comunicare in modo strutturato con app, database e servizi digitali già esistenti.

Perplexity si aggiorna sui dispositivi macOS: ecco i dettagli

La scelta di adottare MCP nell’app per Mac rappresenta un passo strategico importante. Non solo consente all’assistente AI di ottenere accesso a servizi terzi, ma ne estende anche le possibilità operative. Tutto ciò avviene perché MCP offre un canale diretto e sicuro. Attraverso quest’ultimo l’intelligenza artificiale può agire in autonomia e in contesto. Il tutto senza passaggi intermedi inutili. È però importante sottolineare che, anche considerando il potenziale di tale innovazione, la sua attivazione non è ancora immediata per l’utente comune.

A causa delle regole restrittive imposte dal Mac App Store, Perplexity ha dovuto introdurre un’app secondaria, chiamata Perplexity XPC. Tale utility serve a superare i limiti della sandbox di macOS. Opzione che rende possibile l’integrazione con i servizi esterni. L’installazione richiede però una serie di passaggi tecnici. Bisogna scaricare Perplexity XPC e configurarla correttamente. Poi bisogna specificare a quali server MCP si desidera collegarsi. Si tratta di una procedura complessa che risulta riservata ad un pubblico esperto. Considerando quanto detto, è evidente che si tratta di una fase ai suoi inizi. Anche se ricca di promesse.