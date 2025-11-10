Xiaomi 17 Ultra: un nuovo rumor anticipa che arriverà in due versioni

Dopo aver letteralmente sorpreso il mondo con Xiaomi 17 pro, la società si sta concentrando sull’arrivo del top di gamma assoluto in termini di caratteristiche tecniche Xiaomi 17 ultra, questo dispositivo infatti punterà sulle caratteristiche tecniche brute offrendo specifiche davvero di altissimo livello, ovviamente adesso tutte le attenzioni sono rivolte a questo dispositivo dal momento che è il prossimo nella scaletta di arrivo.

Recenti indiscrezioni arrivate direttamente da Digital chat station preannunciano che il device in questione sarà lanciato in due varianti diverse caratterizzate da specifiche leggermente differenti l’uno dall’altro, questi ultimi sono caratterizzati dalla presenza di codici identificativi 2512BPNDAC e 25128PNA1C.

La differenza

I due dispositivi sostanzialmente sono molto simili dal momento che sono entrambi Xiaomi 17 ultra, una variante però sarà caratterizzata dalla presenza di una particolare connettività, stiamo parlando del supporto di connettività satellitare Tiantong, oltre che la piattaforma di messaggistica satellitare di Beidou le quali permetteranno agli utenti in possesso del dispositivo di comunicare con altri utenti anche nelle zone più remote del pianeta dove le altre connessioni non arrivano, deserti così come anche piattaforme petrolifere lontane nei mari.

Per il resto, i due dispositivi erediteranno le caratteristiche tecniche direttamente dagli attuali Xiaomi 17 pro dal momento che saranno dotati di un display da 6,9 pollici e risoluzione 2K con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz, ovviamente il processore presente all’interno sarà l’ultimo ritrovato ovvero lo Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Per il resto gli smartphone in questione dovrebbero distinguersi dagli altri top di gamma per la presenza di un comparto fotografico significativamente migliorato grazie alla presenza di un sensore da dimensioni più ampie da 50 megapixel accompagnato da un sensore teleobiettivo da 200 megapixel e caratterizzato da uno switch da una fotocamera all’altra davvero fluido, l’utente definisce tutto ciò come qualcosa di mai visto prima negli altri smartphone, anche la gamma dinamica dovrebbe essere stata migliorata in modo significativo.