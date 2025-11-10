OnePlus Ace 6 Pro Max: trapela la nuova etichetta e le specifiche complete

OnePlus
La prossima mossa di OnePlus potrebbe segnare una piccola rivoluzione nella nomenclatura dei suoi smartphone. Secondo un’immagine trapelata su X dall’insider @ZionsAnvin, l’azienda cinese si appresta infatti a lanciare un nuovo modello chiamato OnePlus Ace 6 Pro Max, la prima volta in assoluto che il brand utilizza la denominazione “Pro Max” — etichetta finora associata quasi esclusivamente agli iPhone di Apple. Una scelta che lascia intendere l’intenzione di collocare il dispositivo in una fascia “premium plus”, tra potenza estrema e autonomia da record.
Una confezione che non lascia dubbi
Nell’immagine pubblicata dal leaker si vedono chiaramente più scatole del OnePlus Ace 6 con la scritta “Pro Max” riportata in piccolo, sotto il nome del modello principale. Un dettaglio che sembra confermare che il dispositivo esista davvero e che non si tratti di un semplice esperimento interno. Curiosamente, anche Redmi ha recentemente utilizzato la stessa denominazione per il suo K90 Pro Max, segno che il mercato cinese sta iniziando a “sdoganare” un’etichetta fino a poco tempo fa sinonimo di Cupertino.
Snapdragon 8 Gen 5, batteria monstre e display a 165 Hz
Secondo le informazioni raccolte da ZionsAnvin, l’OnePlus Ace 6 Pro Max potrebbe essere il primo smartphone al mondo con il chip Snapdragon 8 Gen 5, una versione leggermente meno estrema dell’attuale Snapdragon 8 Elite Gen 5, pensata per bilanciare potenza e consumi. Il dispositivo sarà un vero flagship compatto, con specifiche che spingono al massimo in ogni direzione:
- Display: pannello OLED da 6,7 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate fino a 165 Hz;
- Chipset: Snapdragon 8 Gen 5 di Qualcomm;
- Batteria: 8.000 mAh, un dato impressionante anche per gli standard di OnePlus;
- Ricarica: SuperVOOC 100W via cavo;
- Fotocamere posteriori: doppio sensore da 50 MP (wide) e 8 MP (ultra-wide);
- Selfie cam: 32 MP;
- OS: Android 16 con ColorOS 16 (in Cina);
- Lettore di impronte digitali a ultrasuoni sotto lo schermo;
- Motore lineare, audio stereo, NFC e peso di 216 grammi.
I colori previsti al lancio sarebbero tre: Fresh Black, Electric Purple e Shadow Green.
La potenza incontra l’autonomia
Se confermate, le specifiche tecniche renderebbero l’Ace 6 Pro Max uno degli smartphone più bilanciati del 2026, capace di unire prestazioni di fascia altissima e una durata della batteria fuori scala, grazie alla cella da 8.000 mAh. Un dettaglio che si sposa perfettamente con la filosofia di OnePlus, da sempre attenta alla rapidità di ricarica ma non sempre ai grandi accumulatori.
Il display a 165 Hz, tipico dei modelli gaming, indica che il dispositivo sarà pensato anche per giocatori e power user, pur mantenendo un design più elegante rispetto ai Red Magic o agli ASUS ROG Phone.
Un nome globale: OnePlus 15R?
Come già accaduto per altri modelli della linea “Ace”, l’Ace 6 Pro Max potrebbe debuttare a livello internazionale come OnePlus 15R, andando a collocarsi tra il futuro OnePlus 15 e il più compatto 15T.
Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma la strategia sembra chiara: ampliare la gamma con un modello intermedio capace di offrire potenza da top di gamma a un prezzo più accessibile.