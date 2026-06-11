God of War Laufey: chi sono i nuovi dei dello spin-off

God of War Laufey è ufficialmente realtà, e con questo nuovo capitolo la saga firmata Santa Monica Studios prende una direzione che pochi si aspettavano: uno spin-off con divinità mai viste prima, un’ambientazione tutta nuova e, dettaglio non da poco, una protagonista femminile al centro della scena. L’annuncio è arrivato durante lo State of Play del 2 giugno, e ha lasciato i fan con una domanda piuttosto precisa in testa: chi sono davvero gli dei che compaiono nel trailer?

La risposta non è scontata, e proprio qui sta il bello. Per anni la serie ci ha abituati prima al pantheon greco, poi a quello norreno, con Kratos a fare da filo conduttore tra mondi e mitologie. Stavolta lo studio californiano sembra voler cambiare passo, costruendo qualcosa che parte da basi diverse.

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Una nuova ambientazione e divinità mai viste

Il trailer mostrato durante lo State of Play ha messo subito in chiaro una cosa: God of War Laufey non sarà un semplice prolungamento di ciò che abbiamo già giocato. L’ambientazione è inedita, e le divinità che fanno capolino nelle immagini non appartengono ai pantheon che la saga ha esplorato finora. È un terreno vergine, almeno per quanto riguarda il modo in cui Santa Monica decide di raccontarlo.

Il nome stesso del gioco, del resto, dice già qualcosa. Laufey è una figura legata alla mitologia norrena, e chi conosce un minimo quelle storie sa bene quanto possano intrecciarsi con i personaggi che la serie ha già messo in scena. Ma attenzione, perché il fatto che il titolo richiami quel nome non significa necessariamente che ci troveremo davanti a una rilettura fedele dei miti originali. Lo studio ha sempre giocato con le fonti, reinterpretandole a modo suo, e non c’è motivo di pensare che stavolta sarà diverso. La presenza di una protagonista femminile è forse l’elemento che più di tutti segna una rottura con il passato. Kratos resta il volto storico del franchise, ma affidare il centro della narrazione a un nuovo personaggio significa aprire prospettive diverse, sia sul piano della trama che su quello del gameplay.

Cosa sappiamo davvero sugli dei del gioco

Qui bisogna essere onesti: le informazioni concrete sono ancora poche. Il trailer ha mostrato alcune divinità, ma senza svelarne identità precise o ruoli all’interno della storia. Santa Monica ha scelto la strada della suggestione, lasciando intuire molto e confermando poco, una tattica che la saga ha già usato in passato e che di solito funziona piuttosto bene per tenere alta l’attenzione.

Quello che è certo è che God of War Laufey si presenta come uno spin-off a tutti gli effetti, non come il capitolo numerato che molti immaginavano. Una scelta interessante, perché permette agli sviluppatori di sperimentare senza il peso di dover continuare direttamente la storia principale. C’è più libertà, insomma, e questo si traduce nella possibilità di introdurre nuovi dei e nuove dinamiche senza rendere conto a tutto ciò che è venuto prima.

Il gioco è attualmente in sviluppo, e per il momento i dettagli ufficiali si fermano qui. Nessuna data, nessuna conferma sul cast completo delle divinità, nessuna anticipazione precisa sulla struttura del gameplay. Quello che Santa Monica Studios ha voluto fare con questo primo annuncio è stato accendere la curiosità, mostrare abbastanza da far parlare e tenere il resto ben custodito. Per i fan della saga, comunque, si tratta di un segnale importante: la serie non ha intenzione di fermarsi, e anzi sembra pronta a esplorare territori narrativi che fino a ieri non erano nemmeno sul tavolo.