OnePlus 15 arriva in Italia il 13 novembre: promozioni con omaggi fino a 349 euro

Il nuovo OnePlus 15 si prepara al debutto internazionale dopo la presentazione in Cina, con l’arrivo ufficiale in Italia fissato per il 13 novembre 2025. Il flagship della casa cinese introduce importanti novità sia sul fronte hardware sia software, grazie a OxygenOS 16, versione basata su Android 16 che per la prima volta integra il supporto ad Apple Watch.

Lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni:

Infinite Black , con vetro opaco premium;

Sand Storm , caratterizzata da un retro in composito di fibra di vetro e cornice in metallo micro-arc ossidato, più resistente del titanio;

Ultra Violet, con rivestimento ottico a doppio strato che varia tonalità dal viola allo zaffiro.

Tra le principali innovazioni spicca il nuovo DetailMax Engine, che garantisce immagini più nitide e definite in ogni condizione di luce. La modalità Ultra-Clear 26MP combina dati multi-frame da 12MP con un singolo scatto da 50MP per ottenere una foto finale da 26MP. La funzione Clear Burst, invece, cattura soggetti in movimento a 10 fotogrammi al secondo con tecnologia dual-exposure, mentre il Clear Night Engine riduce il rumore nelle foto notturne grazie al sistema Dual Analog Gain.

OnePlus definisce questo modello “un upgrade di due generazioni”, con il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e RAM LPDDR5X Ultra+ da 10.667 Mbps. L’integrazione con Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, consente di accedere al Mind Space e alla piattaforma Plus Mind, una sorta di “secondo cervello” digitale.

Offerte e pop-up europei

Chi preordina OnePlus 15 su OnePlus.com entro il 13 novembre versando un acconto di 99 euro riceverà uno sconto extra di 50 euro, cumulabile con altre promozioni, e un omaggio del valore fino a 349 euro, tra cui DJI Osmo Mobile 7, OnePlus Watch 3, Pad Lite o Buds Pro 3. Sono previsti anche 10% di sconto per studenti e dipendenti aziendalie un rimborso extra di 50 euro in caso di permuta.

Il lancio sarà accompagnato da eventi pop-up in diverse città europee: Helsinki e Amsterdam (13 novembre), Londra (17 novembre), Parigi (21 novembre), Cracovia (22 novembre) e Madrid (26 novembre).