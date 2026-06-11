Marathon, l’aggiornamento 1.1.0.1 di Bungie cambia armi, fazioni e combattimento

Marathon ha ricevuto un nuovo aggiornamento, l’1.1.0.1, e a guardare la lista delle modifiche si capisce subito dove ha voluto puntare Bungie: tante correzioni, parecchi interventi sul bilanciamento e una rifinitura generale dell’esperienza di gioco. Niente stravolgimenti clamorosi, piuttosto un lavoro di cesello che tocca un po’ tutti gli aspetti, dalle armi alle fazioni passando per l’interfaccia. Tra le novità che pesano di più c’è una leggera riduzione della probabilità di trovare impianti difensivi e modifiche per armi di prestigio da qualsiasi fonte. L’idea, in sostanza, è riequilibrare la progressione dell’equipaggiamento, evitando che certi oggetti arrivino con troppa facilità. Chi gioca da un po’ noterà la differenza, soprattutto nella gestione del bottino.

Cosa cambia in combattimento e per i Corridori

Il sistema di combattimento è stato rivisto in più punti. È sparito un fastidioso bug che segnalava come incompatibili alcune modifiche per armi durante il passaggio tra equipaggiamenti che invece erano perfettamente compatibili. Poi c’è la questione della modifica di prestigio “Calcio temerario”, pensata per la Pistola da Battaglia D54: non sarà più possibile usarla per allungare all’infinito la raffica di colpi, un trucchetto che evidentemente in troppi avevano imparato a sfruttare. Sistemato anche il chip Onda d’urto secondaria, il cui effetto si interrompeva troppo presto dopo un danno da esplosione.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Attenzione poi ai Corridori, che hanno ricevuto la loro dose di correzioni. Tra queste, un problema grafico che impediva di vedere correttamente alcuni effetti della skin Arata Vectus durante le fasi di guarigione. Roba estetica, certo, ma che dava comunque fastidio a chi ci teneva al colpo d’occhio.

L’interfaccia utente esce parecchio migliorata da questo aggiornamento. È tornata la funzione “Premi per parlare” nella schermata di preparazione, sono state riviste alcune finestre della lobby e corretti diversi errori nelle descrizioni di oggetti, missioni e ricompense. Risolti anche i problemi grafici legati alla tecnologia AMD FSR, le anomalie della Modalità streaming e vari bug che riguardavano il Pass ricompense della seconda stagione.

Fazioni, contratti e stabilità generale

Anche fazioni e contratti hanno beneficiato di una bella pulizia. Ora si possono riscattare senza intoppi alcuni miglioramenti di Sekiguchi Genetics, sono sparite le notifiche duplicate durante il ritiro delle ricompense ed è stato sistemato un errore che bloccava i giocatori di ritorno: non ricevevano più nuovi contratti dopo aver raggiunto il livello Corridore 25. Una falla non da poco per chi rimetteva piede nel gioco dopo una pausa. A completare il quadro arrivano diverse correzioni alla stabilità, con la soluzione di alcuni crash legati alle schermate dei miglioramenti di fazione. C’è poi il capitolo localizzazione: via refusi ed errori grammaticali, e in più è stato risolto un curioso problema che faceva ripetere alcune battute doppiate nella versione russa del gioco.