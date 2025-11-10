Nuovo aspetto per Shazam che presenterà un’interfaccia Liquid Glass

Shazam ha deciso di effettuare dei cambiamenti che riguardano la propria interfaccia sui dispositivi iOS. Shazam è un’applicazione molto utile per gli utenti, utilizzata per riconoscere delle canzoni di cui non si conosce il titolo.

Capita a tutti, almeno una volta di ascoltare una canzone e voler sapere informazioni che la riguardano, come il titolo oppure l’autore del brano. Grazie a Shazam questo è possibile, perché aprendola e toccando il pulsante centrale presente sull’interfaccia, l’applicazione registrerà qualche secondo della canzone e subito sarà in grado di mostrare tutte le informazioni riguardanti quel brano in particolare.

L’applicazione è stata talmente apprezzata, tanto da rimanere una dell’applicazioni inerenti alla musica più scaricate al mondo.

Shazam: in arrivo il Liquid Glass

L’applicazione per il riconoscimento della musica, ha deciso di stravolgere il proprio design sui dispositivi iOS, introducendo un’interfaccia completamente rinnovata. Il cambiamento principale sarà l’introduzione dell’effetto Liquid Glass, ma anche alcune piccole novità che miglioreranno l’utilizzo della piattaforma.

L’effetto Liquid Glass è uno stile grafico che riguarda l’interfaccia delle piattaforme, che si ispira proprio all’effetto del vetro. Questo sul design di Shazam porterà all’introduzione di pulsanti semi trasparenti e animazioni sicuramente più fluide e morbide.

Per quanto riguarda invece le altre piccole novità, sono proprio pensate per rendere più intuitiva la navigazione degli utenti sulla piattaforma. La schermata principale dell’app integrerà anche gli ultimi brani riconosciuti e i suggerimenti basati sulle abitudini di ascolto degli utenti. Con questo cambiamento nel design, Apple mostra il proprio desiderio di voler mantenere la propria filosofia estetica sulle varie piattaforme, tra cui una tra le più utilizzate nell’ambito musicale, ovvero Shazam.

Queste introduzioni permetteranno agli utenti di migliorare la propria esperienza su Shazam, sia da un punto di vista prettamente estetico, ma anche rendendo più rapidi i passaggi per la ricerca di varie musiche e di canzoni.