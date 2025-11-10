UGREEN FineTrack Smart Finder, con questi finder non perderai più i tuoi oggetti – Recensione

C’è una forma di micro-tirannia quotidiana che tutti noi subiamo: la tirannia degli oggetti smarriti. Le chiavi dell’auto, scomparse nel limbo tra la tasca del cappotto e il cuscino del divano. Il telecomando, inghiottito da una dimensione parallela. Lo zaino, dimenticato in ufficio nel venerdì sera della fretta. Per anni, abbiamo accettato questa perenne caccia al tesoro come parte inevitabile della vita. Poi è arrivato l’AirTag di Apple, e con esso la promessa di una soluzione.

Apple, come suo solito, non ha inventato il tracker Bluetooth, ma lo ha ridefinito stabilendo lo standard de facto: la rete Apple Dov’è (o Find My). Sfruttando in modo anonimo e crittografato i miliardi di iPhone in circolazione, ha reso il mondo intero una rete di oggetti smarriti. Ma, sempre come da copione Apple, lo ha fatto con un prodotto (l’AirTag) che è tanto un gioiello di design quanto una fonte di frustrazione: un dischetto di metallo lucido e costoso, privo di un banale foro per agganciarlo, che ha generato un’industria parallela di accessori ancora più costosi.

In questo scenario, entra UGREEN, un marchio che ha costruito la sua reputazione sulla fornitura di accessori pragmatici che “semplicemente funzionano”, spesso a un prezzo che fa sembrare Apple un brand di lusso. Il prodotto che ho sulla scrivania oggi è l’epitome di questa filosofia: l’UGREEN FineTrack Smart Finder, in una confezione da 4 pezzi.

Questa non è solo una recensione di un gadget; è l’analisi di un approccio diverso. UGREEN non sta cercando di vendere un clone dell’AirTag. Sta offrendo una risposta pragmatica. La confezione da 4 pezzi, che ho testato a fondo nelle ultime settimane, non è un dettaglio logistico, ma una dichiarazione di intenti. Non si tratta di proteggere un singolo oggetto prezioso, ma di applicare una soluzione utility a tutta la nostra vita disordinata: chiavi, borsa, bagaglio, auto.

La tesi fondamentale di questa recensione, e il compromesso centrale che l’UGREEN FineTrack ci impone di accettare, è netta. Ci offre vantaggi tangibili e pratici che l’AirTag ignora: una batteria che dura il doppio (24 mesi), un allarme acustico molto più potente (80 dB) e, sì, quel benedetto foro. In cambio, ci chiede di rinunciare a una sola, cruciale e quasi magica funzione di Apple: l’assenza del chip UWB (Ultra-Wideband) e della “Ricerca di precisione”. Nelle ultime settimane ho cosparso la mia vita di questi quattro quadratini neri. Ho scoperto cosa si guadagna in praticità e, soprattutto, cosa si perde in precisione. Al momento è acquistabile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Unboxing

L’esperienza di unboxing del 4-pack UGREEN FineTrack Smart Finder è essenziale, quasi spartana, in linea con la filosofia del marchio. La scatola, compatta e con la classica livrea UGREEN, si apre rivelando un vassoio di cartone sagomato che ospita i quattro tracker, ognuno nel proprio alloggiamento, con la linguetta di plastica della batteria che sporge, pronta per essere tirata.

Sotto il vassoio principale, troviamo il corredo di accessori. Ed è qui che si nota la prima, netta, differenza con Apple. UGREEN include quattro laccetti (lanyard) neri, semplici ma funzionali. Questo dettaglio è un attacco diretto e silenzioso al modello di business dell’AirTag: i FineTrack sono pronti all’uso appena estratti dalla scatola, senza bisogno di spendere un euro in più per un portachiavi.

Accanto ai laccetti, c’è però una piccola, strana decisione logistica. Per aprire il vano batteria childproof di questi tracker (ne parleremo), è necessario uno strumento apposito, un pin tool simile a quello per le SIM. Nella confezione da quattro, UGREEN ne include uno solo. Ora, considerando che la batteria dura due anni, è probabile che questo pin venga smarrito molto prima che serva. È un piccolo oggetto metallico che ora devo conservare gelosamente, introducendo una lieve ansia da “non perdere lo strumento per non perdere le cose”.

Le prime impressioni tattili sono positive. I tracker sono leggeri (le specifiche dicono 12 g) ma trasmettono solidità. La plastica PC+ABS con cui sono costruiti non è premium come l’acciaio e il vetro dell’AirTag, ma sembra molto più pratica. Non ho dubbi che resisterà ai graffi e agli abusi quotidiani di un mazzo di chiavi molto meglio della delicata finitura a specchio di Apple, che si segna solo a guardarla.

Tolte le linguette di plastica, i quattro tracker sono muti. La loro vera identità non risiede nell’hardware, ma nel software a cui stanno per connettersi.

Materiali, costruzione e design

Se il design dell’AirTag è eleganza, quello dell’UGREEN FineTrack Smart Finder è funzionalità. È un piccolo quadrato (le mie misurazioni confermano i dati ufficiali: 36 x 36 x 7.4mm) con angoli ampiamente arrotondati. È leggermente più grande in superficie di un AirTag, ma la forma squadrata, a mio avviso, si adatta meglio a certe tasche interne o all’adesione su superfici piane.

Ma il vero protagonista del design, l’elemento che definisce il prodotto, è l’angolo superiore. Lì, UGREEN ha integrato un ampio foro per laccetto. Questa non è una feature secondaria; è la feature di design. È la soluzione a un problema che Apple ha creato artificialmente. Quel foro elimina la “tassa sugli accessori”. Ho potuto agganciare il primo tracker al mio mazzo di chiavi usando il laccetto incluso nella confezione in meno di dieci secondi, a costo zero.

Analizzando i materiali, il guscio è realizzato in un mix di PC+ABS. Al tatto, è una plastica dura, opaca, che non trattiene le impronte. Sembra progettata per resistere agli urti, alle cadute e ai graffi che inevitabilmente subirà in una borsa o in una tasca piena di monete.

Sul retro, troviamo il coperchio del vano batteria. E qui UGREEN ha fatto una scelta di design estremamente importante e responsabile. Il coperchio non si svita ruotandolo come sull’AirTag. È bloccato da un meccanismo di sicurezza che richiede l’uso del pin tool. Questo design ha permesso a UGREEN di ottenere la certificazione di sicurezza UL4200A. Questa è una norma specifica per prevenire l’ingestione accidentale delle batterie a bottone da parte dei bambini. L’apertura è difficile e questo è un pregio, non un difetto. Per chiunque abbia figli piccoli, questa scelta ingegneristica vale, da sola, più di qualsiasi finitura estetica.

La solidità costruttiva è evidente, ma l’aspetto più critico di un tracker moderno non è il suo guscio, ma i componenti che ospita.

Specifiche tecniche

In un prodotto come questo, le specifiche tecniche definiscono i confini dell’esperienza d’uso. I numeri, in questo caso, non mentono e raccontano una storia precisa di compromessi e vantaggi. L’assenza della sigla “UWB” e la presenza del numero “80” sono i due poli narrativi dell’UGREEN FineTrack Smart Finder. Ho riassunto i dati chiave, verificati con le informazioni ufficiali e l’analisi di settore, nella tabella seguente.

Caratteristica Specifica (UGREEN FineTrack Smart Finder, Mod. 45297 / CM816) Compatibilità Apple Find My (Dov’è) Requisiti OS iOS 14.5, iPadOS 14.5, macOS 12.5 (o successivi) App richiesta Nessuna app di terze parti; solo app “Dov’è” nativa Rete di localizzazione Apple Find My Network (Miliardi di dispositivi) Connettività Bluetooth 5.0 Chip Ricerca Precisione Assente (Nessun chip UWB) Batteria 1x CR2032 (Sostituibile) Autonomia dichiarata Fino a 24 mesi (2 anni) Speaker (Allarme) Fino a 80 dB Dimensioni 36 x 36 x 7.4 mm Peso 12 g Materiali PC + ABS Certificazione sicurezza UL4200A (Vano batteria childproof) Resistenza all’acqua Non certificato (a differenza del modello Slim IP68) Accessori inclusi Laccetto (x4), Pin tool (x1) (nella confezione da 4)

Questa tabella è fondamentale. Contrappone immediatamente le specifiche chiave: UWB assente, 80 dB e 24 mesi. Questi tre dati sono il DNA del prodotto e spiegano il perché del suo prezzo e della sua particolare esperienza d’uso. È un dispositivo che punta tutto sulla durata, l’udibilità e la praticità, sacrificando consapevolmente la precisione millimetrica che solo Apple, al momento, può offrire.

Applicazione (se presente)

L’app è l’app Dov’è (Find My) di Apple, preinstallata su ogni singolo iPhone, iPad e Mac.

L’esperienza di setup, che ho diligentemente ripetuto quattro volte per i miei quattro tracker, è di una semplicità disarmante e richiede meno di un minuto per dispositivo.

Si tiene premuto il pulsante fisico sul lato del FineTrack per 2 secondi , fino a un beep che ne conferma l’accensione. Sul mio iPhone, ho aperto l’app Dov’è . Ho navigato nel tab “Oggetti”, premuto il pulsante “+” e selezionato “Aggiungi altro oggetto”. L’iPhone ha iniziato a cercare e, in meno di cinque secondi, ha rilevato il tracker. Ho premuto “Connetti”, gli ho assegnato un nome (“Chiavi Studio”, “Zaino PC”, “Bagaglio a mano”, “Auto”) e un’emoji. Fatto.

Questo processo è così fluido e integrato perché il tracker è certificato MFi (Made for iPhone). Non è un prodotto grey market che sfrutta un exploit; è un accessorio approvato, che Apple tratta quasi come se fosse suo. Questo garantisce non solo la compatibilità, ma anche l’adesione ai rigorosi standard di privacy e crittografia della rete Dov’è. UGREEN non sa dove sono i miei tracker. Apple non lo sa (in modo decifrato). Solo io, dal mio dispositivo, posso vederli sulla mappa.

Una volta configurati, i quattro oggetti sono apparsi sulla mia mappa di Dov’è, indistinguibili, a prima vista, dai miei AirPods o da un AirTag. Ma è nell’uso quotidiano che l’hardware sottostante inizia a mostrare la sua vera natura.

Hardware

Sotto il guscio di plastica PC+ABS, l’hardware dell’UGREEN FineTrack è ottimizzato per tre cose: farsi sentire, durare e connettersi. Questa sezione analizza i tre componenti fisici che definiscono l’esperienza d’uso.

Il primo, e più evidente, è lo speaker. UGREEN dichiara un volume massimo di 80 dB. Per contesto, la maggior parte delle fonti concorda che l’AirTag di Apple si attesta tra i 60 e i 70 dB. Questa non è una differenza da poco; la scala dei decibel è logaritmica. Un aumento di 10-20 dB significa che il FineTrack è molto più rumoroso. Nei miei test (che dettaglierò più avanti), la differenza non è solo quantitativa, ma qualitativa. Il suono dell’AirTag è un “cinguettio” relativamente elegante e musicale. Il suono del FineTrack è un cicalino elettronico, acuto, quasi sgradevole nella sua insistenza. È un suono progettato non per piacere, ma per penetrare il rumore ambientale e i cuscini del divano.

Il secondo componente è il chip di connettività, un modulo Bluetooth 5.0. Questo è il cuore operativo del tracker. Gestisce due funzioni: la connessione diretta di prossimità con il mio iPhone (che, secondo le specifiche e i miei test, è affidabile entro un raggio di 10-20 metri in ambienti con ostacoli) e, cosa più importante, la trasmissione costante del segnale “beacon” a bassa energia. È questo segnale che viene captato dagli altri dispositivi della rete Dov’è per localizzare il tracker quando è fuori dal mio raggio d’azione.

Il terzo componente hardware degno di nota è il pulsante fisico. A differenza dell’AirTag, che si attiva rimuovendo la pellicola della batteria e non ha controlli, il FineTrack ha un piccolo pulsante laterale. Questo pulsante serve per l’accensione (pressione di 2 secondi), lo spegnimento (pressione prolungata di 6 secondi) e, come ho scoperto, per la complessa procedura di reset di fabbrica. Avere un pulsante di spegnimento è un’arma a doppio taglio: utile se voglio disattivare un tracker per metterlo in deposito a lungo termine, ma introduce un (seppur minimo) rischio di spegnimento accidentale.

Uno speaker potente e una batteria longeva sono le promesse di questo hardware. Era il momento di verificare se le prestazioni e l’autonomia dichiarate reggevano alla prova dei fatti.

Prestazioni e autonomia

Le prestazioni di un tracker si misurano su due assi: quanto a lungo può funzionare senza intervento (autonomia) e quanto bene svolge il suo lavoro (connessione e localizzazione).

Partiamo dall’autonomia, il cavallo di battaglia di UGREEN. L’azienda dichiara un’autonomia fino a 24 mesi, ovvero due anni. Questo è possibile grazie a una combinazione vincente: un chip a bassissimo consumo (con un consumo in standby dichiarato inferiore a 15uA) e una batteria CR2032 standard da 225mAh. Questa promessa di due anni è, francamente, eccezionale. È il doppio dell’anno di autonomia tipico dell’AirTag.

Ovviamente, non ho potuto testare 24 mesi di utilizzo. Ma il punto qui è psicologico. Una batteria che dura due anni trasforma il tracker da un gadget che richiede manutenzione a un dispositivo “installa e dimentica” (set it and forget it). Per i due anni successivi all’acquisto, non dovrò mai pensare all’ansia da batteria scarica per le mie chiavi o il mio bagaglio. L’app Dov’è mostra comunque un’icona del livello della batteria e, per tutte le settimane dei miei test intensivi, è rimasta saldamente su “Pieno”.

Passando alle prestazioni di connessione, il Bluetooth 5.0 si è comportato come previsto. All’interno del mio appartamento, la connessione diretta (quella che permette di far suonare il tracker) è rimasta stabile fino a circa 10-15 metri, anche con un paio di muri di mezzo. Questo è in linea con le aspettative standard per il Bluetooth in un ambiente domestico. Oltre quella distanza, o con troppi ostacoli, l’iPhone perde il contatto diretto e l’interfaccia dell’app passa dalla modalità “vicino” a quella “lontano”, affidandosi alla mappa e alla rete Dov’è.

Le prestazioni della rete globale, invece, sono state impeccabili. Queste prestazioni, è giusto sottolinearlo, non dipendono da UGREEN ma al 100% dalla capillarità della rete Apple. Ho lasciato un tracker in un bar affollato e sono tornato in ufficio. La posizione si è aggiornata sulla mappa in meno di cinque minuti, “vista” da un iPhone di passaggio. Funziona, e funziona dannatamente bene.

L’autonomia è una promessa a lungo termine, ma le prestazioni di localizzazione sono un test quotidiano. Ho messo alla prova i quattro tracker in scenari realistici per capire dove, esattamente, fallisce l’assenza dell’UWB.

Test

Per recensire un prodotto che si basa sull’esperienza reale, ho evitato benchmark sintetici con fonometri o misuratori di campo. Ho preferito un approccio metodologico basato su scenari d’uso realistici, ripetuti nel corso di diverse settimane con i miei quattro tracker. La mia metodologia è stata semplice: simulare lo smarrimento e valutare la facilità di recupero.

Tracker 1 (Chiavi Studio): Utilizzato per il test di localizzazione a corto raggio (in casa).

Tracker 2 (Zaino PC): Utilizzato per testare gli avvisi di allontanamento.

Tracker 3 (Auto): Lasciato nel bagagliaio per testare la localizzazione a lungo raggio e l’affidabilità della rete Dov’è.

Tracker 4 (Bagaglio a mano): Utilizzato per i test di volume in condizioni di “occultamento” (es. dentro una valigia piena).

Test 1: Il test del “Cuscino del Divano” (Volume e Ricerca a corto raggio)

Scenario: Ho nascosto le mie chiavi, a cui era agganciato il FineTrack , sotto due cuscini spessi del divano. Mi sono spostato nella stanza accanto (circa 8 metri, porta aperta) e ho avviato la ricerca dall’app Dov’è.

Risultati (UGREEN): Ho premuto “Fai suonare”. Il suono è stato immediatamente udibile . Come accennato, non è un suono piacevole: è un trillo elettronico acuto, ad alta frequenza. Ma la sua efficacia è innegabile. Ha “tagliato” il rumore ambientale (una TV accesa a basso volume) e l’ostacolo fisico dei cuscini. Non ho avuto dubbi su dove fosse.

Confronto (AirTag): Ho ripetuto l’esatto test con un AirTag. Il suo suono (60-70 dB) era udibile, ma a malapena. Sembrava un suono “distante”, molto più cupo e smorzato dall’imbottitura. Se non avessi saputo che era lì, avrei faticato a individuarlo.

Verdetto Test 1: Per la ricerca puramente uditiva in casa, il FineTrack vince a mani basse. I suoi 80 dB dichiarati e il suo timbro penetrante sono molto più efficaci dell’AirTag.

Test 2: Il test del “Caffè Dimenticato” (Avvisi di allontanamento)

Scenario: Ho abilitato la funzione “Avvisami quando mi allontano” (Notify When Left Behind) sul Tracker 2, quello nel mio zaino. Ho impostato il mio “Ufficio” come posizione sicura. Poi, sono andato in un caffè a un isolato di distanza, ho lasciato lo zaino (monitorato a vista) al tavolo e mi sono allontanato.

Risultati: Ha funzionato perfettamente. Dopo essermi allontanato di circa 100-150 metri (la distanza di attivazione non è fissa, dipende da molti fattori), il mio iPhone ha vibrato e mostrato la notifica: “Zaino PC è stato lasciato indietro a [Indirizzo del Caffè]”. L’affidabilità di questa funzione, che è gestita interamente da iOS, è pari a quella dell’AirTag.

Test 3: Il test del “Parcheggio Lontano” (Affidabilità Rete Dov’è)

Scenario: Ho posizionato il Tracker 3 nel vano della ruota di scorta della mia auto e l’ho parcheggiata in una strada residenziale abbastanza trafficata. Sono tornato in ufficio, a circa 5 km di distanza, e ho monitorato la posizione durante il giorno.

Risultati: Un successo completo. La posizione del tracker (e quindi della mia auto) si aggiornava sulla mappa di Dov’è con una frequenza media di 10-15 minuti. Ogni aggiornamento portava la dicitura “Visto 10 minuti fa” o “Visto 5 minuti fa”. Questo significa che un flusso costante di pendolari e residenti dotati di iPhone passava vicino alla mia auto, rinfrescando la sua posizione sulla rete in modo anonimo.

Limiti dei miei test: Come è ovvio, non ho potuto verificare l’autonomia di 24 mesi. Inoltre, i miei test sulla rete Dov’è sono stati condotti in un’area urbana densamente popolata. In aree rurali o con bassa densità di popolazione, l’efficacia e la frequenza di aggiornamento della rete Dov’è diminuirebbero drasticamente (ma questo è un limite dell’intera tecnologia, non solo dell’UGREEN).

Questi test hanno confermato che per la localizzazione macro (trovare l’auto) e gli avvisi di prevenzione (dimenticare lo zaino), il FineTrack è funzionalmente indistinguibile da un AirTag. Ma è nella localizzazione micro (trovare le chiavi in casa) che i percorsi dei due dispositivi divergono radicalmente.

Approfondimenti

Qui è dove si svolge la vera analisi. I test ci dicono cosa fa il prodotto; l’approfondimento ci dice cosa significa per l’utente. E nel caso dell’UGREEN FineTrack, tutto ruota attorno a un unico, fondamentale compromesso.

Il compromesso fondamentale: vivere senza “Ricerca di precisione” (UWB)

L’Apple AirTag ha un asso nella manica, un componente hardware che lo eleva al di sopra di (quasi) tutta la concorrenza: il chip U1, ovvero l’Ultra-Wideband (UWB). Questa tecnologia abilita la funzione che Apple chiama “Ricerca di precisione” (Precision Finding). È quell’interfaccia magica che appare sul vostro iPhone (dal modello 11 in su) quando siete a pochi metri dall’AirTag: una freccia che vi indica la direzione esatta e un contatore di distanza che scende in tempo reale. “8 piedi alla tua sinistra”. “3 piedi di fronte a te”. “Qui”.

L’UGREEN FineTrack Smart Finder non ha l’UWB. Non è una svista. È una limitazione imposta dal mercato: Apple, al momento, non sembra concedere in licenza l’accesso al suo chip U1 o all’infrastruttura UWB a partner terzi per l’app Dov’è.

Cosa significa questo nell’uso reale? Significa che l’esperienza utente si spezza in due.

Macro-localizzazione (> 20 metri): È identica all’AirTag. Apro l’app Dov’è, vedo il mio “Zaino PC” sulla mappa, premo “Indicazioni” e Apple Maps mi guida fino all’indirizzo. Micro-localizzazione (< 20 metri): È il momento della rottura. Una volta arrivato all’indirizzo, o quando cerco le chiavi in casa, l’interfaccia di Dov’è è diversa. Non c’è nessuna freccia. Non c’è nessun contatore di distanza. L’app mi dice “Vicino” o “Rilevato” e mi offre un solo, unico pulsante: “Fai suonare” .

Da qui, l’esperienza di ricerca diventa un gioco di “acqua-fuoco” puramente uditivo. Faccio suonare il tracker. Il cicalino da 80 dB parte. Inizio a muovermi nella direzione da cui proviene il suono. Smetto di farlo suonare. Mi sposto in un’altra stanza. Faccio suonare di nuovo. È un metodo di ricerca attivo e uditivo, che richiede la partecipazione dell’utente (e un udito decente), contro il metodo passivo e visivo dell’AirTag (“segui la freccia”).

Perché questo è un compromesso e non un difetto fatale? Perché l’UWB è straordinariamente conveniente, ma raramente necessario. Nella stragrande maggioranza dei miei test casalinghi, il suono da 80 dB era così forte e chiaro che ho trovato le chiavi in meno di 10 secondi, anche senza freccia. L’UWB è tecnologia di lusso, è la convenience di non dover usare le orecchie. Il suono potente è utilità, è la garanzia di sentirlo anche se è sepolto sotto una pila di panni. UGREEN scommette che la maggior parte degli utenti preferirà risparmiare, avere il doppio della batteria e un tracker più rumoroso, piuttosto che pagare il doppio (o il triplo, contando l’accessorio) per la freccia. Per me, a patto di non avere problemi di udito, è una scommessa vinta.

La rete Dov’è alla prova dei fatti: quanto è veloce l’aggiornamento?

Ricolleghiamoci al mio Test 3 (l’auto parcheggiata). È fondamentale capire che la vera magia del FineTrack non risiede nel suo hardware, ma nel fatto che ottiene l’accesso in affitto alla più grande rete di localizzazione del pianeta: la Apple Find My network.

Questa rete è un “mesh” Bluetooth anonimo e crittografato composto da miliardi di iPhone, iPad e Mac attivi nel mondo. L’efficacia del FineTrack è direttamente proporzionale all’efficacia di questa rete.

Ecco come funziona, nella pratica quotidiana. Il mio FineTrack, silente nel bagagliaio della mia auto, emette un segnale Bluetooth a bassa energia (un “beacon”) a intervalli regolari. L’iPhone di uno sconosciuto che sta camminando sul marciapiede accanto alla mia auto rileva questo segnale. Il suo telefono riconosce che è un oggetto “smarrito” registrato sulla rete, ne verifica la chiave pubblica, cripta la sua posizione (quella dell’iPhone, che funge da rilevatore) e la invia in modo anonimo ai server Apple, usando la sua connessione dati. Tutto questo avviene in background, senza che il proprietario dell’iPhone faccia nulla e senza che la sua privacy (o la mia) venga compromessa. Io, aprendo l’app Dov’è, vedo quell’ultimo “ping”.

Quanto è veloce l’aggiornamento? Come ho rilevato, in un’area urbana densamente popolata, ho visto aggiornamenti costanti ogni 10-15 minuti. Per mettere alla prova il sistema, ho provato uno scenario più difficile: un parcheggio sotterraneo (livello -1) di un centro commerciale. Ho lasciato il tracker e sono risalito. La posizione si è aggiornata dopo circa 45 minuti. Non è in tempo reale. È eventuale.

Questo ci porta a un’importante distinzione. Questo tracker (e l’AirTag) non è un localizzatore GPS antifurto. Un localizzatore GPS dedicato richiede una scheda SIM, un piano dati, consuma molta batteria e trasmette la sua posizione attivamente. Il FineTrack è un localizzatore di smarrimento. È progettato per ritrovare un oggetto statico (le chiavi cadute in un parco, il bagaglio dimenticato, l’auto parcheggiata). La sua efficacia non è in tempo reale, ma dipende dalla densità di iPhone nell’area.

Test acustico: gli 80 dB del FineTrack contro i rivali (e l’AirTag)

Se, come abbiamo stabilito, l’UGREEN FineTrack rinuncia alla ricerca visiva dell’UWB, deve compensare con quella uditiva. E lo fa. L’azienda dichiara un volume di 80 dB. Le misurazioni di settore per l’AirTag variano, ma generalmente si attestano tra i 60 dB e i 70 dB. Alcune recensioni tecniche che ho consultato, eseguite in scenari di test controllati, hanno misurato l’AirTag a soli 56 dB quando attutito.

Ho voluto verificare questa differenza in modo empirico, rieseguendo il mio Test 1. Ho messo l’UGREEN FineTrack e un AirTag nella stessa borsa, li ho coperti entrambi con una felpa e ho chiuso la cerniera.

AirTag: Dalla stanza accanto (circa 6 metri), ho attivato il suono. Ho dovuto concentrarmi per sentirlo. Era un suono smorzato, ovattato. Se la TV fosse stata accesa, non l’avrei mai sentito.

FineTrack: Ho ripetuto l’operazione. Il trillo acuto e insistente del FineTrack era chiaramente udibile dalla stessa posizione. Non c’era paragone.

Questo è il cuore del compromesso: UGREEN ha scambiato l’UWB con un altoparlante piezoelettrico molto più potente.

Come si posiziona rispetto ai rivali? Il principale concorrente nel mondo “Find My” di terze parti è il Chipolo ONE Spot. Quel tracker porta l’audio a un livello estremo, dichiarando un volume assordante di 120 dB. Non ne avevo uno a disposizione per un confronto diretto, ma 120 dB è il livello di una sirena d’ambulanza o di un concerto rock. È troppo forte per un uso domestico, anche se forse utile in ambienti industriali.

Gli 80 dB dell’UGREEN mi sembrano il giusto mezzo. Sono significativamente più forti e pratici dell’AirTag, abbastanza da essere sentiti da sotto i cuscini o da un cassetto chiuso, senza però essere l’allarme antincendio che è il Chipolo. Il timbro è più “elettronico” e meno “musicale” di quello dell’AirTag, ma ai fini della localizzazione, l’efficacia batte l’eleganza ogni giorno.

Gestire la confezione da 4: l’esperienza d’uso multi-tracker

Il fatto che il prodotto in prova sia un 4-pack (che si trova spesso in offerta a prezzi incredibili, tra i 25€ e i 35€) cambia completamente il paradigma d’uso. Un singolo AirTag è “prezioso”; si fa un’attenta valutazione su quale oggetto meriti di essere tracciato. Con quattro tracker che costano meno di un singolo AirTag, la domanda si inverte. Non mi sono chiesto “cosa vale la pena tracciare?”, ma “cos’altro posso tracciare?”.

La mia configurazione finale è stata:

Chiavi Studio: Agganciato con il laccetto. Indispensabile. Zaino PC: Infilato in una tasca interna. Utile per gli avvisi di allontanamento. Auto: Nascosto sotto il tappetino del bagagliaio, per ritrovare l’auto nei parcheggi sterminati. Bagaglio a mano: Lasciato nella fodera interna della valigia, per la pace mentale in aeroporto.

L’app Dov’è gestisce questa flotta senza problemi. Le specifiche di Apple dicono che si possono associare fino a 32 oggetti, quindi quattro sono ben al di sotto del limite. L’interfaccia dell’app li elenca tutti ordinatamente.

La vera sfida, con un setup multi-tracker, diventa la nomenclatura e la gestione delle notifiche. Lasciare il nome di default (“UGREEN Smart Finder”) è inutile. È essenziale rinominarli immediatamente durante il setup (“Chiavi”, “Zaino”, ecc.) e assegnare un’emoji, per un riconoscimento visivo immediato.

Inoltre, con quattro tracker, il rischio è l’inondazione di notifiche. Se non avessi configurato le “Posizioni sicure”, avrei ricevuto un avviso “Hai lasciato indietro la tua Auto” ogni volta che parcheggiavo in ufficio e andavo alla scrivania, e un avviso “Hai lasciato indietro le tue Chiavi” ogni volta che uscivo di casa senza. È quindi fondamentale dedicare 15 minuti di configurazione software per dire a iOS: “Avvisami quando mi allontano, tranne che a Casa, in Ufficio, o nel parcheggio dell’auto”. Il 4-pack è una soluzione “tutto in uno” potente, ma richiede un minimo di configurazione iniziale per evitare che diventi un fastidio digitale.

La batteria CR2032 e l’arma a doppio taglio della sicurezza UL4200A

Torniamo sulla questione della batteria, perché è un punto centrale. L’autonomia dichiarata di 24 mesi è un vantaggio enorme. La scelta di una batteria CR2032 è altrettanto intelligente: è il formato di batteria a bottone più comune al mondo, si trova in qualsiasi supermercato o tabaccheria per pochi euro.

Il problema, o meglio, la complicazione, è la sua sostituzione. Come ho già accennato, il vano batteria è sigillato secondo la norma di sicurezza UL4200A. Questa certificazione, pensata per proteggere i bambini dall’ingestione, rende l’apertura intenzionalmente difficile.

Ho provato il processo sulla mia scrivania, per non trovarmi impreparato tra due anni.

Non si può ruotare il coperchio, come si fa con l’AirTag. Bisogna trovare il piccolo foro sul lato del tracker. Si deve inserire il pin tool incluso (o, come ho verificato, una graffetta metallica robusta) in quel foro e premere con decisione. Questo sblocca un fermo interno. Mentre il pin è ancora inserito, bisogna usare un’unghia o un altro strumento di leva per sollevare e rimuovere il coperchio.

È un processo macchinoso. È infinitamente più difficile che svitare il coperchio dell’AirTag.

Questo è un affascinante conflitto di design. UGREEN vince sulla longevità (24 mesi contro 12) ma perde drasticamente sulla facilità di manutenzione (pin + leva contro semplice rotazione). È un compromesso evidente. Per un utente singolo, questo è solo un fastidio che si presenterà tra due anni. Ma per chiunque abbia un bambino in casa, la sicurezza UL4200A è un vantaggio inestimabile che oscura completamente l’inconveniente della sostituzione. È una scelta di design responsabile da parte di UGREEN. E, realisticamente, tra due anni avrò perso quel pin e userò una graffetta, e andrà bene lo stesso.

L’affidabilità degli avvisi “Avvisami quando mi allontano”

Questa è, per me, una delle funzioni più utili dell’intero ecosistema Dov’è. È la prevenzione dello smarrimento, che è sempre meglio della cura.

Come ho descritto nel mio Test 2 (quello del “Caffè Dimenticato”), la funzione è robusta e affidabile. È importante notare che questa funzione è gestita interamente da iOS/iPadOS; UGREEN fornisce solo l’hardware compatibile.

Il dettaglio importante, che molti utenti trascurano, sono le eccezioni. La funzione richiede una configurazione manuale. Bisogna attivarla per ogni singolo tracker e, cosa fondamentale, impostare le “Posizioni note” (o “Posizioni sicure”) dove non si desidera ricevere l’avviso.

Il mio caso d’uso quotidiano lo dimostra:

Lascio le chiavi (con Tracker 1) a casa. Non ricevo avvisi (Casa è una posizione sicura).

Lascio lo zaino (con Tracker 2) in ufficio. Non ricevo avvisi (Ufficio è una posizione sicura).

Lascio la borsa della palestra (ipotetico Tracker 5) in auto. Non ricevo avvisi (l’auto, se dotata di CarPlay o Bluetooth, può essere impostata come posizione sicura).

Ma se lascio lo zaino al bar (posizione non nota), l’avviso scatta.

Nei miei test, ho trovato la funzione affidabile al 95%. C’è stata un’occasione in cui l’avviso è arrivato con un ritardo di quasi cinque minuti, quando ero già a tre isolati di distanza. La distanza e il tempo di attivazione non sono fissi, ma dipendono da fattori ambientali e dalla stabilità della connessione Bluetooth. Non è istantaneo, ma nella maggior parte dei casi, funziona abbastanza bene da permettermi di tornare indietro a recuperare l’oggetto.

Confronto diretto: UGREEN FineTrack vs Apple AirTag

Questo è il confronto che chiunque stia leggendo questa recensione vuole vedere. Per una settimana, ho portato sul mio mazzo di chiavi sia un AirTag (nel suo portachiavi) sia l’UGREEN FineTrack (con il suo laccetto).

Prezzo: UGREEN vince, e non di poco. Un 4-pack di FineTrack si trova spesso in offerta a circa 26-28€. Un singolo AirTag costa 35-39€. Non c’è gara.

Accessori: UGREEN vince. Include il laccetto. L’AirTag richiede un portachiavi, che può costare da 10€ (generico) a 39€ (originale Apple). Il costo di un singolo AirTag “pronto all’uso” è quindi di 50-70€.

Batteria: UGREEN vince. 24 mesi contro i 12 mesi (circa) dell’AirTag.

Volume: UGREEN vince. I suoi 80 dB sono nettamente più forti e pratici dei 60-70 dB dell’AirTag in un ambiente domestico.

Resistenza: AirTag vince. L’AirTag ha una certificazione IP67 (immersione fino a 1 metro per 30 minuti). L’UGREEN FineTrack standard non ha nessuna certificazione IP.

Precisione: AirTag vince in modo schiacciante . A corto raggio, l’ UWB è una tecnologia superiore. Non c’è discussione.

Verdetto del confronto: L’AirTag è un prodotto tecnologicamente superiore, se il prezzo non è un problema e se si desidera l’esperienza di ricerca visiva dell’UWB. L’UGREEN FineTrack offre un valore (value for money) drasticamente, quasi incredibilmente, superiore per chiunque possa vivere senza la freccia di precisione e sappia usare le proprie orecchie.

Il nodo dell’impermeabilità: cosa significa l’assenza di certificazione IP

Approfondiamo questo punto, perché è il vero tallone d’Achille del FineTrack. Le schede tecniche ufficiali di UGREEN non menzionano un rating IP (Ingress Protection) per questo modello standard (il 45297 / CM816). Al contrario, pubblicizzano in modo molto prominente il rating IP68 per il loro altro modello, il FineTrack Slim (la versione a carta di credito).

In ingegneria, l’assenza di una menzione è, di per sé, una dichiarazione. Significa che il prodotto non è progettato per resistere all’acqua e non è stato certificato per farlo.

Una recensione che ho consultato menziona che il tracker ha resistito a una “leggera pioggerellina” (light drizzle) senza problemi. Questo è coerente con la mia ispezione fisica: la costruzione in PC+ABS è solida e le giunture sono strette, ma non ci sono guarnizioni in gomma visibili o un sigillo evidente.

Implicazioni pratiche: Non attaccherei questo tracker all’esterno di uno zaino durante un’escursione. Non lo metterei sul collare di un cane che potrebbe saltare in una pozzanghera. Non lo lascerei attaccato a una bicicletta parcheggiata sotto la pioggia. È un tracker da interno: interno borsa, interno tasca, interno auto, interno valigia. Per qualsiasi uso esterno, l’AirTag (con il suo IP67) o il Chipolo ONE Spot (con il suo IPX5) sono opzioni molto più sicure e adatte. Questo è un chiaro svantaggio del FineTrack che deve essere tenuto in considerazione.

La funzione di Condivisione Oggetto (Multi-User Sharing)

Questa è una funzione enorme che ha cambiato le regole del gioco per i tracker, introdotta con iOS 17. L’app Dov’è ora permette di condividere un oggetto (sia esso un AirTag o un tracker di terze parti come l’UGREEN) con un massimo di cinque altre persone.

Perché è importante? Prima di iOS 17, un AirTag era legato indissolubilmente a un solo Apple ID. Questo creava scenari familiari assurdi. Se mia moglie prendeva le mie chiavi (con il mio AirTag) per usare l’auto, il suo iPhone iniziava a suonare con avvisi anti-stalking, notificandole che un tracker sconosciuto la stava seguendo. Era un incubo logistico.

Test d’uso: Con iOS 17, ho potuto testare questa funzione. Ho condiviso il tracker “Auto” (quello nel bagagliaio) con mia moglie. Il processo è semplice: dall’app Dov’è, si seleziona l’oggetto e si preme “Aggiungi persona”. Ora, entrambi possiamo vedere la posizione dell’auto sulla nostra app Dov’è, da due Apple ID diversi. Fine degli avvisi anti-stalking. Fine delle telefonate “Dove hai parcheggiato?”.

Insight importante: UGREEN, nei suoi materiali di marketing, a volte menziona questa funzione come un vantaggio rispetto all’AirTag. Attenzione: questa informazione è, o era, fuorviante. A partire da iOS 17, anche gli AirTag supportano la condivisione. Non è più un vantaggio competitivo per UGREEN; è, piuttosto, la parità di una funzione essenziale dell’ecosistema. È comunque un motivo fondamentale per scegliere un tracker MFi come questo, che si integra pienamente nelle funzioni di sistema di Apple.

Analisi dei problemi: disconnessioni segnalate e procedura di reset

Nessuna recensione senior è completa se si limita a lodare i pregi senza indagare sui problemi. Durante le mie intere settimane di test intensivo, non ho avuto una singola disconnessione o un problema di pairing. I quattro tracker hanno funzionato in modo impeccabile.

Tuttavia, il dovere di un giornalista è guardare oltre l’esperienza del singolo. Una ricerca approfondita su forum di settore e community online (come Reddit) rivela un pattern, seppur non diffusissimo. Alcuni utenti segnalano che, dopo “alcune settimane” o “un paio di mesi”, il loro FineTrack si è disconnesso da Dov’è e si è rifiutato di riconnettersi.

In questi casi, l’unica soluzione è un reset di fabbrica del tracker. E qui emerge la complessità nascosta. La procedura di reset, come descritta nel manuale, è tutt’altro che intuitiva:

Assicurarsi che il tracker sia acceso. Premere rapidamente il pulsante fisico per 5 volte (si dovrebbero sentire 3 beep). Entro 10 secondi da questo, premere e tenere premuto lo stesso pulsante per 6 secondi (si dovrebbero sentire 2 beep seguiti da un beep lungo). A questo punto, il tracker è resettato. Ora bisogna rimuoverlo manualmente dall’app Dov’è e ripetere la procedura di pairing iniziale.

Insight: Questa è la vera tassa che si paga per il risparmio. L’AirTag è (nella mia esperienza) affidabile come una roccia. Il FineTrack è prevalentemente affidabile, ma porta con sé un rischio (piccolo, ma reale) di richiedere, un giorno, un intervento di manutenzione software che assomiglia più a un codice Konami che a un’operazione utente. È un rischio che, per 26€ per 4 tracker, sono personalmente disposto a correre. Ma è un rischio che deve essere dichiarato.

Funzionalità

Riepiloghiamo, quindi, la suite completa di funzionalità che l’UGREEN FineTrack Smart Finder offre all’utente, tutte gestite tramite l’app nativa Dov’è di Apple. La funzione primaria, come abbiamo visto, è “Fai suonare”. Questo è lo strumento di ricerca a corto raggio. Sfrutta lo speaker integrato da 80 dB per guidare l’utente uditivamente verso l’oggetto smarrito. È la funzione che si usa di più in casa.

Segue la “Modalità Smarrito” (Lost Mode). Se contrassegno un tracker come “smarrito” nell’app, accadranno due cose fondamentali. Primo, la rete Dov’è mi invierà una notifica non appena un dispositivo Apple nel mondo rileverà la sua posizione. Secondo, e forse più importante, se un’altra persona trova fisicamente il tracker, avvicinando il suo iPhone (o anche alcuni telefoni Android con NFC) potrà visualizzare un messaggio che io ho pre-impostato, di solito contenente il mio numero di telefono e un messaggio di ricompensa. Funziona esattamente come con l’AirTag.

Poi ci sono le Notifiche, nello specifico “Avvisami quando mi allontano”. Come ho testato ampiamente, questa è la funzione di “geofencing” proattiva che previene lo smarrimento. Mi avvisa se lascio l’oggetto in un luogo non familiare (cioè, non contrassegnato come “Casa” o “Ufficio”).

Infine, c’è la “Condivisione Oggetto”. Introdotta con iOS 17, questa funzione permette di condividere il tracker con un massimo di cinque altri utenti Apple. È la soluzione per gli oggetti di famiglia, come le chiavi dell’auto o il bagaglio condiviso.

Non ci sono altre funzioni nascoste o “trucchi” proprietari di UGREEN. Il tracker funziona esattamente come un tracker generico certificato Find My. Tutta la logica, la privacy e l’intelligenza risiedono nell’ecosistema di Apple; UGREEN fornisce un “terminale” hardware efficiente, economico e rumoroso per accedervi. Questa suite di funzionalità, pur essendo completa, presenta un quadro chiaro di vantaggi e svantaggi che è giusto riassumere.

Pregi e difetti

Dopo settimane di test e analisi, l’UGREEN FineTrack Smart Finder si rivela un prodotto di sostanza, con compromessi chiari e vantaggi altrettanto evidenti. Ho condensato il mio giudizio in questo elenco.

Pregi

Valore imbattibile: Il prezzo del 4-pack è spesso inferiore a quello di un singolo AirTag, rendendo la localizzazione di massa economicamente accessibile.

Autonomia eccellente: I 24 mesi (2 anni) di durata dichiarata della batteria CR2032 sono il doppio rispetto all’AirTag, garantendo anni di tranquillità.

Speaker potente: L’allarme da 80 dB è significativamente più rumoroso e pratico dell’AirTag per la ricerca uditiva in ambienti domestici o rumorosi.

Design pratico: Il foro per laccetto integrato elimina i costi nascosti e la frustrazione degli accessori obbligatori.

Integrazione nativa: Essendo certificato MFi , si integra perfettamente e in modo nativo nell’app Apple Dov’è , senza bisogno di app di terze parti.

Sicurezza: Il vano batteria con certificazione UL4200A è una scelta di design responsabile e fondamentale per chi vive con bambini piccoli.

Difetti

Assenza totale di UWB: Manca la “Ricerca di precisione” (Precision Finding). La ricerca a corto raggio è solo uditiva, non visiva, un netto svantaggio rispetto all’AirTag.

Nessuna resistenza all’acqua: L’assenza di un rating IP (a differenza dell’AirTag IP67 e del Chipolo IPX5) lo rende una scelta rischiosa per l’uso esterno o in condizioni di umidità.

Apertura macchinosa: Il vano batteria, a causa della sicurezza UL4200A, è intenzionalmente difficile da aprire e richiede un pin tool specifico (o un attrezzo simile).

Affidabilità a lungo termine: Sebbene i miei test siano stati perfetti, esistono segnalazioni di disconnessioni occasionali che richiedono una complessa procedura di reset di fabbrica.

Prezzo

Il prezzo non è solo un dettaglio dell’UGREEN FineTrack Smart Finder; è la sua ragion d’essere. Al momento della stesura di questa recensione, la confezione da 4 pezzi si trova regolarmente in offerta su Amazon e altri store online a cifre che variano tra i 25€ e i 35€. Questo porta il costo per singolo tracker a un incredibile valore di circa 6-9€. Un singolo Apple AirTag, di listino, costa 39€.

Il calcolo del valore percepito è ancora più impietoso. Per rendere utilizzabile un singolo AirTag (agganciarlo alle chiavi), è necessario un portachiavi. Quello ufficiale Apple in pelle costa altri 39€. Anche optando per un’alternativa economica, si spendono almeno altri 10-15€. Il costo di un singolo AirTag “pronto all’uso” varia quindi da 50€ a 75€. Con la stessa cifra, posso acquistare due confezioni da 4 di UGREEN, per un totale di otto tracker, tutti già dotati di laccetto.

Questo posizionamento di prezzo è aggressivo fino quasi all’inverosimile. UGREEN si posiziona come la scelta utility per eccellenza. È il tracker per chi ha bisogno di quantità, per chi vuole “taggare” tutto senza pensarci, per chi apprezza la praticità e non vuole pagare il premium price per la precisione millimetrica dell’UWB. Il prezzo, tuttavia, non è l’unico fattore. Il vero verdetto dipende dal tipo di utente che siete. Al momento è acquistabile sulla pagina ufficiale di Amazon Italia.

Conclusioni

Dopo settimane passate con i quattro UGREEN FineTrack Smart Finder sparsi nella mia vita, il mio verdetto è chiaro e netto. Questo non è un AirTag economico. È un tipo diverso di tracker che condivide la stessa eccellente rete di localizzazione, ma che fa scelte di design radicalmente diverse.

A chi lo consiglio: Lo consiglio senza la minima riserva all’utente pragmatico. All’utente che è appena passato da Android a iPhone e che trova assurdo il concetto di dover comprare un portachiavi per un portachiavi. Lo consiglio alle famiglie che hanno bisogno di tracciare più oggetti (zaini dei figli, chiavi di casa, l’auto di famiglia) con un unico acquisto e che beneficiano enormemente della Condivisione Oggetto e della sicurezza childproof UL4200A. Soprattutto, lo consiglio a chiunque preferisca un allarme forte e penetrante a una freccia precisa e silenziosa.

A chi non lo consiglio: Non lo consiglio al “tech enthusiast” che vuole l’esperienza UWB completa, quella sensazione di “magia” che solo Apple al momento offre. Non lo consiglio a chi ha bisogno di tracciare un oggetto esposto alle intemperie, come una bicicletta sotto la pioggia o il collare di un cane; per loro, la mancanza di un rating IP è un difetto fatale, e un AirTag (IP67) o un Chipolo (IPX5) sono scelte obbligate. Per quanto mi riguarda, le mie chiavi continuano a nascondersi in casa. E per trovarle, ho scoperto di preferire i 80 dB del FineTrack alla freccia silenziosa dell’AirTag.