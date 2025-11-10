Dreame amplia la casa intelligente: i nuovi elettrodomestici smart

Dreame continua la sua corsa nel settore della smart home con il lancio di tre nuovi prodotti pensati per semplificare la vita domestica. Si tratta nello specifico del purificatore d’aria per animali AP10, il tritarifiuti SF25 e la friggitrice ad aria portatile Dreame Tasti Glass. Il marchio, ormai punto di riferimento per la pulizia e l’automazione domestica, scommette su una visione di casa “intelligente, efficiente e più sostenibile”. Ogni dispositivo è stato progettato per rispondere alle esigenze della vita di tutti i giorni: la gestione dell’aria, il riciclo dei rifiuti alimentari e una cucina più salutare e rapida.

Il Dreame AP10 è pensato per chi convive con animali e vuole liberarsi dal problema dei peli in casa. Utilizzando un sistema di ventilazione a pressione negativa, cattura oltre il 99% dei peli e purifica l’aria, combinando la filtrazione a cinque stadi con un design pet-friendly. Il dispositivo è dotato anche di funzioni interattive che intrattengono gli animali, dimostrando come la tecnologia possa migliorare la convivenza tra persone e cuccioli.

Novità Dreame: il tritarifiuti e la friggitrice 5-in-1 che cambia il modo di cucinare

Parlando del tritarifiuti SF25, Dreame introduce una nuova filosofia di smaltimento sostenibile. Questo dispositivo riduce infatti il volume dei rifiuti del 90%, li asciuga e li trasforma in compost, eliminando cattivi odori e semplificando la gestione dei residui domestici.

Con la friggitrice Tasti Glass, il brand esplora un nuovo concetto di versatilità culinaria. L’ elettrodomestico 5-in-1 combina le funzioni di friggitrice ad aria, vaporiera, griglia e contenitore portatile. Realizzata in vetro borosilicato resistente e privo di sostanze chimiche, permette di cucinare in modo salutare e di controllare la cottura grazie alla visibilità a 360°. La tecnologia di circolazione dell’aria calda garantisce una croccantezza uniforme, mentre la camera d’acqua integrata mantiene i cibi morbidi all’interno.

L’azienda sottolinea anche la sicurezza e la facilità d’uso. Il vetro cambia colore con la temperatura, avvertendo l’utente del calore, mentre tutti i componenti sono lavabili in lavastoviglie. Insomma, con tutti questi prodotti, Dreame consolida la sua presenza nel settore degli elettrodomestici intelligenti, confermando la propria visione di una “Dreame-Home” in cui la tecnologia riduce lo stress e rende la quotidianità più confortevole. I tre nuovi dispositivi saranno disponibili da metà novembre sul sito ufficiale e su Amazon, con promozioni dedicate.