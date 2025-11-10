Microsoft 365, in arrivo decine di novità per Edge, Copilot, Teams e Outlook

Microsoft ha dato nuove informazioni su quelle che saranno le novità di Microsoft 365. Sono state infatti anticipate addirittura 43 nuove funzionalità che arriveranno gradualmente tra la fine del 2025 e il 2026. Gli interventi coinvolgono tutti i principali strumenti dell’ecosistema, da Teams a Outlook, passando per Edge, Copilot e i servizi di stampa aziendale, con la volontà di rendere più fluida la collaborazione e migliorare l’integrazione tra le app.

Tra le nuove introduzioni c’è l’espansione di Universal Print, il servizio pensato per semplificare la gestione delle stampanti aziendali. A partire da aprile 2026 sarà possibile consultare i registri di attività direttamente nel Purview Unified Audit Log, funzione molto utile per gli amministratori IT. Il rilascio stabile è previsto per luglio 2026.

Teams e Outlook, più usabilità e controllo

Microsoft Teams riceverà un restyling del pannello di condivisione contenuti entro gennaio 2026, per rendere più immediate operazioni come la condivisione dello schermo o dei documenti. Nello stesso periodo verrà rinnovata anche l’esperienza di onboarding su mobile. Da dicembre 2025, invece, chi organizza Town Hall o eventi plenari potrà riavviare una sessione interrotta senza doverne creare una nuova, riducendo tempi e disagi.

Per quanto riguarda Outlook, arriverà la contrazione automatica dei thread troppo lunghi su Android e iOS, con la possibilità di espanderli manualmente. Inoltre, già da questo mese, sarà disponibile l’anteprima integrata dei PDFdirettamente nelle email, migliorando la gestione degli allegati.

Edge e Copilot, focus su intelligenza artificiale e sicurezza

Il browser Edge introdurrà da dicembre 2025 un nuovo sistema di completamento automatico più sicuro, che chiederà conferma prima di salvare suggerimenti o dati. Per le aziende, la versione Edge for Business permetterà agli amministratori IT di gestire le impostazioni su Android, iOS e macOS dalla console centralizzata, a partire da gennaio 2026.

Il cuore dell’evoluzione resta però Copilot, che si prepara a un’integrazione ancora più profonda in tutta la suite 365. L’assistente AI di Microsoft guadagnerà nuove conversazioni nei risultati di ricerca, un pulsante flottante in OneDrive e una nuova interfaccia grafica unificata per Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook e Teams, segnando un passo importante verso una produttività sempre più intelligente.