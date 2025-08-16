Microsoft 365 Companion apps in arrivo su Windows 11: ecco cosa sono

Microsoft ha confermato che entro agosto inizierà il rilascio delle Microsoft 365 Companion apps, una serie di mini-app esclusive per Windows 11 pensate per velocizzare l’accesso a funzioni essenziali senza aprire le versioni complete dei programmi. Questi strumenti si integrano direttamente nella barra delle applicazioni, offrendo un’interazione più rapida con l’ecosistema Microsoft 365.

L’idea era emersa già a fine 2024, quando nei canali di test erano stati individuati i primi indizi della nuova app Persone e di File Search. Nei mesi successivi sono arrivati i lanci ufficiali: Persone a inizio mese e File Search a fine luglio. Ora Microsoft chiarisce che queste applicazioni fanno parte di una suite più ampia, che include anche Calendario.

Funzioni principali delle Companion apps Microsoft 365

Le Companion apps sono progettate per avviarsi istantaneamente e integrarsi in modo nativo con l’account Microsoft 365. Tra le funzioni previste:

Persone , per consultare l’organigramma aziendale e contattare rapidamente colleghi via Teams o email;

File Search , per cercare documenti in OneDrive, SharePoint, Teams e Outlook senza passare da Esplora File;

Calendario, per controllare appuntamenti e unirsi alle riunioni senza aprire Outlook.

Queste app non sostituiscono i software completi, ma forniscono scorciatoie immediate per le operazioni più comuni, riducendo passaggi e interruzioni durante il lavoro.

Le Companion apps saranno esclusive per Windows 11

Le Companion apps saranno disponibili solo su PC desktop con Windows 11 e non funzioneranno su Windows 10. Questa scelta è legata sia alla progressiva dismissione del vecchio sistema operativo, sia a una più profonda integrazione tecnica con le API e il design di Windows 11.

Il rilascio avverrà in modo graduale nel corso di agosto, con l’obiettivo di raggiungere tutti gli utenti business interessati nel giro di poche settimane. Da quel momento in poi verranno condotti diversi test per capire l’effettiva utilità di questa nuova trovata che probabilmente potrebbe rivoluzionare il mondo dei computer e non solo.