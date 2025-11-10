Google Maps si trasforma: con Gemini diventa un copilota intelligente e parlante

Se ne parlava già da tempo ed ora è realtà: Google Maps integra finalmente Gemini, l’intelligenza artificiale di Google. Più che un aggiornamento, siamo di fronte ad una rivisitazione completa dell’esperienza di navigazione, quasi come se fosse una conversazione reale.

La volontà di Google è rendere la guida più sicura e intuitiva, eliminando la necessità di toccare lo schermo o distrarsi dalla strada. Con la nuova modalità “hands-free”, sarà possibile dialogare con Gemini come con un copilota umano. Si potranno formulare richieste complesse, come “trova un ristorante economico con opzioni vegane lungo il percorso entro tre chilometri” e subito dopo chiedere “com’è il parcheggio lì vicino?”. L’assistente risponderà in tempo reale, sfruttando l’integrazione con servizi come Calendar e Gmail, così da poter aggiungere promemoria o appuntamenti senza uscire dall’app.

Indicazioni più realistiche e interazione vocale avanzata

Una delle novità più interessanti riguarda la navigazione basata su punti di riferimento reali. Invece di indicazioni generiche come “svolta a destra tra 500 metri”, Gemini dirà per esempio “svolta dopo il ristorante Thai Siam”, mostrando anche l’edificio o il locale corrispondente sulla mappa. L’AI combina le immagini di Street View con i dati di oltre 250 milioni di luoghi, creando percorsi più chiari e naturali da seguire.

La nuova integrazione renderà anche più semplice segnalare problemi di traffico. Sarà sufficiente dire “vedo un incidente” o “c’è un allagamento” perché Google Maps aggiorni automaticamente la mappa per tutti gli utenti. Inoltre, Gemini potrà inviare notifiche proattive su rallentamenti o chiusure stradali, anche quando la navigazione non è attiva.

Una volta arrivati a destinazione, entrerà in scena Lens con Gemini: puntando la fotocamera verso un locale o un monumento, l’AI potrà spiegare cosa si sta guardando, fornendo recensioni, curiosità e dettagli storici.

Il rilascio globale del nuovo sistema inizierà nelle prossime settimane su Android e iOS, mentre la versione per Android Auto arriverà subito dopo, trasformando Google Maps in un vero copilota intelligente per ogni viaggio.