Apple TV: ufficiale il rebrand della piattaforma

È ufficiale Apple TV si trasforma attraverso una campagna di rebranding. Ecco cosa cambia nel dettaglio per la piattaforma di Cupertino.

Apple TV

Apple ha scelto di rilanciare la propria piattaforma streaming. L’azienda di Cupertino, infatti, ha annunciato il rebrand di Apple TV+, che ora si chiamerà Apple TV. Una scelta che racchiude la volontà di ridefinire l’identità del servizio e di consolidare la riconoscibilità del marchio. Il cambiamento è già visibile sul sito statunitense, dove la pagina dedicata mostra il nuovo logo e la denominazione aggiornata. A introdurre ufficialmente la transizione è stato un breve video pubblicato su YouTube, nel quale il logo Apple prende vita con un’animazione dai colori dell’arcobaleno. Il filmato è accompagnato da una nuova firma sonora composta dal musicista e produttore Finneas. Il messaggio finale, “This is just the beginning”, suggerisce l’intenzione di avviare un rinnovamento più ampio, non limitato al solo rebranding grafico.

Apple TV: ecco le novità presentate da Cupertino

La nuova sigla, già introdotta come apertura per film e serie originali dell’azienda, è pensata per diventare un elemento distintivo e riconoscibile. Finneas ha realizzato tre versioni del tema. Una principale di cinque secondi, una brevissima “sting” di un secondo destinata a trailer e spot pubblicitari, e una più estesa di dodici secondi. Quest’ultima sarà utilizzata nelle sale cinematografiche per accompagnare i titoli prodotti da Apple Studios.

Tale percorso è diventato ufficiale con il rilascio delle versioni iOS 26.1, iPadOS 26.1, tvOS 26.1 e macOS Tahoe 26.1. Le quali hanno introdotto la nuova identità visiva e sonora su tutti i dispositivi.

Con tale rebrand, Apple punta a rafforzare la coesione del proprio ecosistema. Trasformando la piattaforma di streaming in un’estensione naturale del marchio. L’eliminazione del “+” non è solo una scelta estetica, ma un segnale strategico: riportare la piattaforma alla sua essenza. In un mercato sempre più affollato e competitivo, Apple TV si presenta così come un marchio rinnovato, ma fedele alla propria filosofia. Con tali premesse sembra che Cupertino sia pronta a costruire la prossima fase del suo percorso multimediale.

