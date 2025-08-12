Microsoft 365 Chat Copilot: ecco come aggiungerlo alla barra di spostamento

Con l’introduzione di Microsoft 365 Copilot Chat l’azienda va a ottimizzare l’esperienza d’uso degli utenti con uno strumento innovativo. Non a caso, grazie a Copilot Chat è possibile avere a portata di mano una soluzione che rappresenta un vero e proprio assistente virtuale a cui l’utente può fare riferimento. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo porre l’attenzione su un aspetto fondamentale. Ovvero come aggiungere Microsoft 365 Copilot Chat alla barra di spostamento.

Ciò non farà altro che rendere l’esperienza d’uso ottimizzata grazie a una ricerca del tutto semplificata. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo in che modo aggiungere Microsoft 365 Copilot Chat alla barra di spostamento.

Microsoft 365 Copilot Chat: come aggiungerla alla barra di spostamento

Le soluzioni messe a disposizione degli utenti dalle grandi aziende tech sono ormai davvero tante. L’obiettivo di ognuna è senza alcun dubbio quello di andare incontro alle esigenze degli utenti rendendo tutto più semplice rispetto al passato.

Con l’introduzione di Copilot Chat alla barra di spostamento Microsoft consente agli utenti di dare il via a ciascuna ricerca in minor tempo e in modo più semplice. Nello specifico, l’aggiunta semplifica l’accesso al Copilot Chat come soluzione di chat generativa di intelligenza artificiale disponibile per gli utenti.

Nonostante Copilot Chat venga aggiunto in modalità predefinita alla barra di spostamento di Teams, Outlook e alla app Microsoft 365 Copilot per molti utenti considerati idonei per la Copilot Chat su Web, dispositivi mobili e desktop, vi è la possibilità per gli amministratori di modificare le impostazioni di aggiunta.

Al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso, dunque, Microsoft consente di scegliere come personalizzare la barra di spostamento scegliendo di aggiungere o rimuovere Copilot Chat. Gli utenti possono infatti decidere di modificare le impostazioni di aggiunta all’interno delle preferenze dell’applicazione. Tali opzioni sono specifiche per Teams, Outlook e naturalmente per l’app Web Microsoft 365 Copilot.