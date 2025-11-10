Google Search Live si rinnova su Android: arrivano i nuovi controlli “flottanti”

Google continua a migliorare Search Live, la modalità conversazionale della AI Mode integrata nella ricerca. Dopo mesi di test, arriva una novità molto attesa: un’interfaccia “flottante” che rende l’esperienza più intuitiva e fluida. La funzione è in rollout con la versione 16.43 stabile dell’app Google per Android. L’obiettivo è offrire agli utenti un controllo immediato sulle sessioni attive, in modo simile a quanto già accade con Gemini Live, l’assistente AI vocale avanzato di Big G.
Altre novità in arrivo per Google Search Live
In passato, Search Live mostrava solo una notifica persistente quando l’utente lasciava la schermata principale. Ora, invece, compare una pillola interattiva in sovrimpressione, con nuovi pulsanti per gestire l’esperienza senza interromperla. Da sinistra a destra, la barra mostra l’icona circolare colorata di Google, la scritta “Live”, il timer della sessione e due pulsanti. Uno per disattivare il microfono e uno per terminare la conversazione. Toccare qualsiasi punto della pillola riporta alla schermata completa dell’assistente.
Questa interfaccia non è liberamente spostabile sullo schermo, ma rappresenta un passo avanti nella direzione di un’interazione più continua e naturale con l’intelligenza artificiale di Google. Al momento, la funzione è disponibile solo negli Stati Uniti, mentre in Italia resta attiva la versione base della AI Mode, introdotta a ottobre.
Google non si ferma qui. Con la versione 16.44.59 beta dell’app, emergono nuove funzioni in fase di test. Una di queste è “Continua in background”, un’opzione che permette di decidere se mantenere attiva la conversazione anche passando ad altre app. Se disattivata, la sessione verrà interrotta automaticamente.
Un’altra novità riguarda i sottotitoli in tempo reale, pensati per fornire una trascrizione completa delle risposte dell’assistente. È anche in sviluppo un nuovo sistema di scorciatoie rapide per aprire Search Live. Al momento è presente solo negli USA, ma presto sarà integrato anche nella casella di immissione testuale della AI Mode.
Per chi vuole provare in anteprima queste funzioni, basta registrarsi al programma beta dell’app Google tramite Play Store. Le novità renderanno la ricerca più dinamica e personale, trasformando Android in una piattaforma sempre più intelligente.