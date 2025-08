Google Search Live

Google Search Live si prepara a un’evoluzione dell’interfaccia grafica che prende esplicitamente spunto da Gemini Live, la modalità AI conversazionale integrata nei servizi Google. Le modifiche emergono dall’ultima versione dell’app Google per Android e confermano l’intenzione di Mountain View di uniformare l’esperienza utente su tutti i fronti dell’intelligenza artificiale.

UI compatta e nuovi elementi grafici

Le prime tracce della nuova interfaccia di Google Search Live sono state individuate nella versione 16.29.53.sa.arm64 dell’app Google. Tra gli elementi più rilevanti figura un overlay compatto che include l’icona Live, il microfono per l’interazione vocale e una “X” per chiudere la sessione. Attualmente, questa UI non risulta ancora interattiva, ma la struttura è già visibile e anticipa un’esperienza più snella e coerente con quella di Gemini Live.

L’obiettivo sembra essere quello di semplificare l’accesso alla modalità AI della Ricerca, permettendo un avvio rapido delle conversazioni con l’assistente attraverso un’interfaccia più minimale e funzionale. Si tratta di un cambiamento che punta a rendere la Search AI un’estensione naturale della navigazione web, piuttosto che una funzione isolata.

Un approccio in stile “chiamata”

Tra le altre novità previste per Search Live c’è la gestione delle sessioni attive con un’interfaccia simile a quella delle chiamate in entrata. La funzione era già stata osservata in precedenti versioni di test e suggerisce un’intenzione precisa: trattare le conversazioni AI come eventi live, visibili e controllabili anche a schermo spento o durante l’uso di altre app.

Questo tipo di notifiche si integra nel più ampio disegno di Google, che sta cercando di rendere l’assistente AI sempre accessibile, senza interrompere il flusso dell’utente. La somiglianza con Gemini Live, già protagonista in altri ambienti del sistema operativo, conferma la volontà di creare una coerenza visiva e funzionale tra tutti i servizi AI.

Nonostante i progressi, la presenza di più sistemi AI all’interno di Google continua a generare sovrapposizioni nell’esperienza d’uso. Dalla Ricerca al sistema operativo, passando per Chrome e Gmail, le modalità AI sono molteplici e non sempre immediatamente distinguibili. Search Live rappresenta un esempio concreto di questa frammentazione, che Google sta cercando di correggere attraverso l’uniformazione dell’interfaccia.

In questo contesto, l’adozione di un overlay compatto e familiare è un passo nella direzione giusta, ma sarà necessario armonizzare anche il comportamento e le modalità di interazione per evitare confusione tra funzioni apparentemente simili.