Nuova funzione in arrivo su WhatsApp: i messaggi da sconosciuti finiranno in una sezione separata

WhatsApp lavora incessantemente per l’introduzione di nuove funzioni atte a migliorare la privacy e la sicurezza sulla piattaforma più famosa per la messaggistica.

Negli ultimi tempi WhatsApp sta testando numerose funzioni per cercare di combattere definitivamente il problema delle truffe online. Ad esempio, su WhatsApp verranno sicuramente introdotte delle misure per la privacy molto più restrittive, le impostazioni Strict Account Settings, con cui si cercherà di proteggere il più possibile di utenti dall’esposizione ai contenuti di dubbia provenienza, e che possono rivelarsi molto pericolosi per gli utenti.

Oltre a questo, l’ultimo progetto della piattaforma di Meta è l’introduzione di una sezione separata che accorperà tutti i messaggi provenienti da numeri che non sono presenti in rubrica.

WhatsApp, cosa cambierebbe con il nuovo strumento?

La funzione che WhatsApp Android sta testando, dovrebbe proteggere ulteriormente la sicurezza degli utenti. In realtà, questa funzione non è del tutto nuova per Meta, perché già presente su altre piattaforme di questo ecosistema, ovvero Instagram e anche Messenger. L’obiettivo è quello di spostare tutti i messaggi provenienti da numeri sconosciuti, in una sezione dedicata. In questo modo l’utente potrà scegliere caso per caso se accettare o ignorare la richiesta di conversazione. Come accade già per gli altri social di Meta, se l’utente deciderà di accettare la richiesta di conversazione, quella chat verrà poi direttamente spostata sulla schermata principale.

L’obiettivo di WhatsApp è quello di ridurre al minimo storico il rischio di interazioni indesiderate, permettendo a ciascun utente di gestire in maniera più chiara le proprie conversazioni. Meta aggiunge dunque un altro tassello nella guerra contro le insidie e i pericoli che minacciano la sicurezza degli utenti, cercando di fornire quanti più strumenti possibili per non incappare più in truffe che utilizzano i suoi social network e le sue applicazioni come tramite per rubare account e informazioni personali.