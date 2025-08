Panasonic: presentati gli elettrodomestici smart da cucina

Panasonic ha scelto di affrontare le nuove esigenze degli appassionati di cucina. A tal proposito, l’azienda ha presentato tre nuovi elettrodomestici intelligenti pensati per una cucina più efficiente, appagante e in sintonia con i tempi moderni. Si tratta del Frullatore e Prepara Zuppe MX-HG4401, il Multi-Cooker da tavolo NF-GM600 / NF-GM400 e il Cuociriso con funzione vapore SR-DA152, disponibile in due varianti. L’intera gamma sarà acquistabile da luglio e potrà essere gestita anche tramite l’app Kitchen+. La quale raccoglie oltre 150 ricette guidate per ispirare ogni giorno nuovi esperimenti culinari. Scopriamo le caratteristiche di tali dispositivi.

Panasonic presenta tre nuovi elettrodomestici da vicino

Per chi ama condividere il momento della preparazione, l’azienda propone due versioni del nuovo Multi-Cooker: l’NF-GM600 e l’NF-GM400. Entrambi consentono di cucinare direttamente a centro tavola, grazie a piastre intercambiabili che permettono di variare tra grigliate e fritture leggere. Il modello più completo, l’NF-GM600, include accessori dedicati per la preparazione di specialità come takoyaki o teppanyaki. Il tutto è supportato da un sistema di aspirazione integrato per ridurre al minimo fumi e odori. I dispositivi, grazie al lungo cavo da 2,5 metri, possono essere facilmente usati anche all’aperto. Inoltre sono lavabili in lavastoviglie. I prezzi vanno dai 249,99 euro del modello base ai 279,99 euro della versione più completa.

Inoltre, Panasonic ha presentato un Cuociriso e Vaporiera di nuova generazione. Tale dispositivo punta sulla precisione della tecnologia Fuzzy Logic per adattare automaticamente i tempi e le temperature di cottura in base agli ingredienti. Disponibile in nero (SR-DA152KXE) e in bianco (SR-DA152WXE), offre funzionalità leggermente diverse a seconda del colore. La variante nera si presta meglio a risotti e cereali, mentre quella bianca è pensata per minestre e zuppe. In entrambi i modelli, il cestello superiore permette di cuocere simultaneamente verdure o pesce al vapore. Il rivestimento interno in ceramica, privo di sostanze nocive, è lavabile in lavastoviglie. Il prezzo di vendita è di 99,99 euro.

Il terzo dispositivo introdotto è il frullatore MX-HG4401 rappresenta un concentrato di funzionalità. Non solo trita e miscela, ma cuoce e si pulisce da solo. Tale strumento multifunzione è ideale per chi desidera preparare zuppe e vellutate in tempi rapidi. Ciò senza rinunciare alla qualità. Dotato di sei lame, riscaldamento integrato da 800 watt e temperatura impostabile fino a 100°C, è in grado di servire un piatto caldo in poco più di venti minuti. Il mantenimento automatico della temperatura e un programma di lavaggio interno a 70°C ne facilitano l’uso quotidiano. Il dispositivo si distingue anche per la silenziosità, fino a sei volte superiore rispetto ad altri modelli simili. Il prezzo consigliato per il dispositivo Panasonic è di 199,99 euro.