Amazon: pulizia SMART con il Dreame L40s Pro Ultra ora in PROMOZIONE

Non serve più chiudere le porte o rincorrere la polvere sotto il divano. Con il Dreame L40s Pro Ultra, le pulizie diventano un piccolo spettacolo di precisione. Ti basta accenderlo e guardarlo affrontare tappeti, angoli e pavimenti come un esperto instancabile. È l’evoluzione di ciò che un tempo chiamavi aspirapolvere. Questo robot combina intelligenza artificiale e design ultra-moderno per offrire pulizie su misura, anche quando sei fuori casa. Amazon lo descrive come un concentrato di efficienza, e non c’è parola più azzeccata. Riconosce più di 180 oggetti, evita ostacoli e continua a lavorare come se sapesse esattamente dove vuoi arrivare. Le sue ruote EasyLeap affrontano dislivelli fino a 4 cm senza sforzo. È silenzioso, metodico e preciso, capace di dare una nuova definizione al concetto di “casa pulita”. Con Amazon puoi ordinarlo in un click e dimenticare il secchio e lo straccio. Il futuro della pulizia inizia nel momento in cui premi “acquista”.

Potenza, tecnologia e prezzo super su Amazon

La nuova versione L40s Pro Ultra è la versione potenziata del celebre L40 Ultra. Su Amazon lo trovi oggi a 664 euro. Con una potenza di aspirazione di 19.000 Pa, cattura polvere, peli e briciole senza pietà. Il suo motore TurboForce di sesta generazione riduce il rumore, offrendo una pulizia silenziosa ma implacabile. La doppia spazzola antigroviglio HyperStream elimina peli e capelli senza intoppi. La base “tutto fare” svuota il contenitore per 100 giorni, lava i panni con acqua calda a 75 °C e li asciuga automaticamente. Con l’app Dreamehome, scegli il tipo di pulizia e il livello di potenza per ogni stanza. Amazon ti consegna un robot che ricarica l’acqua e il detergente da solo, affronta tappeti e moquette con precisione e pulisce anche gli angoli più nascosti. È un assistente di nuova generazione che trasforma la casa in un luogo sempre ordinato e profumato. Clicca qui e fallo arrivare direttamente a casa tua!