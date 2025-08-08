Kickstarter lancia Loopii: il food recycler che fa felici te e le piante

Riuscire a tenere la cucina in ordine, senza puzzette di cibo avanzato e con la soddisfazione di fare qualcosa di utile per l’ambiente: sì, sembra quasi un sogno. Ma c’è chi questo sogno ha provato a trasformarlo in realtà con un’idea semplice ma intelligente. Si chiama Loopii Food Recycler ed è un piccolo elettrodomestico lanciato su Kickstarter che promette di trasformare gli scarti alimentari in compost inodore in appena due ore. Due. Non giorni o settimane, ma ore. Il tutto, senza dover affrontare il dramma del secchio dell’umido che esplode a metà settimana.

Addio bidoni puzzolenti: Loopii trasforma gli scarti in compost in 2 ore

Il funzionamento è intuitivo: si apre il coperchio, si buttano dentro gli avanzi – quelli che di solito ti guardano tristi dal piatto mentre ti dici che magari li mangerai domani – e si preme un pulsante. Fine. Inizia la magia: grazie a un mix di aria calda e lame, il cibo viene ridotto del 90% e trasformato in una polvere secca, pulita e pronta per essere usata come fertilizzante. Se hai un giardino, qualche pianta in balcone o anche solo un vaso di basilico sul davanzale, è come regalare loro un trattamento spa.

A differenza dei vecchi tritarifiuti che macinano e basta – spesso con un rumore da film horror – questo piccolo robot domestico lavora in silenzio (meno di 45 decibel, dicono), senza puzzare e senza app da configurare. Semplice e diretto. E non preoccuparti per gli odori: c’è un sistema a doppio stadio con filtro al carbonio e ozono a bassa concentrazione che neutralizza ogni aroma spiacevole prima ancora che tu possa accorgertene.

Loopii dice che può contenere fino a 5 pizze intere in un solo ciclo. E già solo per questo merita attenzione.

Il prezzo? Su Kickstarter parte da 299 dollari con 4 filtri inclusi (contro i 519 del prezzo finale), e i primi supporter dovrebbero riceverlo a gennaio 2026. Per ora hanno raccolto quasi 4.000 euro, ma ne servono ancora circa 9.000 per rendere tutto concreto. Chissà, magari un giorno diremo addio definitivamente al bidone dell’umido e daremo il benvenuto al compost fatto in casa, profumato e pronto all’uso.