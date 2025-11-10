Droni a costo auto: il Feilong-300D cambia l’equazione militare

Attenzione, gente, perché se c’è un settore dove la Cina sta per cambiare le regole del gioco non è solo quello delle auto elettriche, ma anche quello dei droni da guerra. Scordatevi i costosissimi giocattoli hi-tech che vediamo nei film di Hollywood; il futuro, a quanto pare, è low-cost, ma spaventosamente efficace.

Il drone cinese che punta su semplicità ed efficienza

Al recente Zhuhai Air Show, il colosso cinese Norinco ha svelato un velivolo d’attacco che ha fatto sobbalzare tutti: il Feilong-300D. E non per le sue incredibili capacità stealth o per chissà quali laser avveniristici, ma per una cosa molto più banale, ma rivoluzionaria: il prezzo. Si parla, sulla carta, di un costo unitario che si aggira attorno ai 10.000 dollari. Dico sul serio, diecimila. Meno di un’utilitaria di seconda mano. Se questa cifra venisse confermata, non staremmo parlando di un’arma, ma di un vero e proprio prodotto di massa nel settore militare.

Il genio del Feilong-300D non sta nella sua complessità, ma nella sua semplicità intelligente. Norinco non ha cercato di reinventare la ruota, ha solo creato un ibrido micidiale: sorveglianza, ricognizione e capacità d’attacco, tutto in un pacchetto economico e facile da produrre in serie. Hanno montato un motore a pistoni che va a benzina, senza bisogno di sofisticati carburanti per jet. La struttura è una pratica “ala a delta” che garantisce stabilità e una lunga autonomia di volo. L’approccio è brutalmente pratico: meno fronzoli, più efficienza, e un occhio sempre puntato sul bilancio finale.

E non fatevi ingannare dal prezzo da saldo. Le simulazioni e le specifiche tecniche parlano chiaro: questo drone è progettato per percorrere fino a 1.000 chilometri, insinuarsi indisturbato tra i sistemi di difesa aerea, e colpire con una precisione che prima era riservata a sistemi molto più costosi. Stiamo parlando di una “loitering munition”, il che significa che non sgancia bombe, ma si sacrifica schiantandosi sul bersaglio. Sono i cosiddetti “droni suicida”, una tecnologia che ha già dimostrato una capacità di cambiare le sorti dei conflitti – pensate solo ai recenti scenari in Ucraina o in Medio Oriente – e che ora, con un prezzo così accessibile, rischia di diffondersi a macchia d’olio tra tutti quei Paesi che non possono permettersi il kit militare completo americano o europeo.

1.000 km e 10k$: il drone che potrebbe moltiplicare i conflitti

Non è un mistero che acquirenti come il Pakistan, che ha già stretti legami militari con la Cina, siano potenzialmente interessati. Per nazioni con budget ristretti, un mezzo come il Feilong-300D non è solo un’arma: è un moltiplicatore di forze economico, un modo per avere deterrenza e capacità di difesa senza doversi indebitare per decenni o sottostare alle condizioni dei fornitori occidentali.

Ovviamente, sorgono subito delle domande un po’ più scomode, quelle che i venditori tendono a omettere. Quanto sarà davvero affidabile questo drone sul lungo periodo? E quanto durerà contro le moderne contromisure elettroniche, visto il prezzo così ridotto? Ma soprattutto, quali saranno le conseguenze politiche e strategiche di una diffusione di massa di droni d’attacco così economici? Ciò che è fuori discussione è che il Feilong-300D non è solo un nuovo giocattolo militare; è il segnale che la guerra dei droni non è più solo una gara tecnologica tra superpotenze, ma sta diventando una questione di produzione di massa a basso costo. E questo, amici miei, sta per cambiare il volto dei conflitti globali.