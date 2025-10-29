Netflix: le novità in arrivo per il mese di novembre

Novembre 2025 si prepara a essere un mese cruciale per gli abbonati Netflix. Ciò grazie ad un’ampia programmazione che promette di accontentare tutti i suoi utenti. A dare il via al calendario delle nuove uscite c’è “Squid Game: La sfida” che debutterà il 4 novembre con la seconda stagione. A seguire c’è la serie storica “Death by Lightning” in arrivo sulla piattaforma il 6 novembre. Si tratta di una storia dedicata alla figura del presidente americano James Garfield e al suo assassino. Una produzione che si muove tra verità storica e tensione drammatica, rievocando un momento poco esplorato della storia politica degli Stati Uniti. Tra le uscite più attese spicca “Frankenstein”, firmato dal premio Oscar Guillermo Del Toro. Il nuovo film è in arrivo il 7 novembre. Il regista messicano torna al racconto gotico per eccellenza, adattando con la sua consueta sensibilità visiva la storia di Victor Frankenstein e della sua creatura.

Netflix: ecco le novità attese per le prossime settimane

Il 12 novembre arriva “Buon Natal-Ex”, una commedia romantica con Alicia Silverstone. Qui imprevisti sentimentali e familiari si intrecciano in un clima natalizio e ironico. A seguire, il 13 novembre segna l’arrivo di “The Beast in Me”, con Claire Danes e Matthew Rhys. Un thriller psicologico che esplora il dolore e l’ossessione attraverso il rapporto tra una scrittrice e un uomo dal passato oscuro. Non mancano le sorprese fuori dal campo cinematografico. Il 14 novembre, Netflix trasmetterà in esclusiva mondiale l’incontro di boxe Jake Paul vs. Gervonta “Tank” Davis.

Il 19 novembre, arriva invece “Champagne Problems” che porta il pubblico in Francia, tra le atmosfere scintillanti della Champagne e una storia d’amore che si scontra con gli interessi economici di un’acquisizione aziendale. Nel cast, Minka Kelly e Tom Wozniczka, diretti da Mark Steven Johnson. In un tono completamente diverso, il 21 novembre debutterà “Train Dreams”, adattamento dell’opera di Denis Johnson. Il film racconta l’America rurale di inizio Novecento con Joel Edgerton e Felicity Jones. Diretto da Clint Bentley.

L’appuntamento più atteso dai fan resta però quello con “Stranger Things”. La serie, giunta alla sua quinta e ultima stagione, si prepara a salutare i suoi fan. La prima parte sarà disponibile su Netflix dal 26 novembre, seguito dagli episodi di Natale e dal finale di Capodanno.