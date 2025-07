CoopVoce vs Fastweb: se volete offerte fino a 300GB in 5G, eccole qui

L’offerta EVO 150 di CoopVoce si rivolge a chi cerca chiarezza e convenienza. Il piano comprende 150 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS a 6,90€ al mese, prezzo garantito per sempre. Non sono previsti vincoli contrattuali né costi nascosti. L’attivazione è gratuita fino al 30 luglio 2025, rendendo l’ingresso nel mondo CoopVoce ancora più vantaggioso.

La rete utilizzata è quella TIM, sinonimo di copertura capillare e stabilità. L’offerta è accessibile a chiunque, senza restrizioni sull’operatore di provenienza. La struttura semplice e diretta rende EVO 150 una delle opzioni più appetibili per chi non ha esigenze particolari in termini di velocità ma vuole un pacchetto completo, solido e a basso costo.

Fastweb Mobile: tre livelli di offerta per utenti con bisogni diversi

Dall’altra parte c’è Fastweb, che con la sua gamma mobile punta a offrire prestazioni elevate e servizi aggiuntivi. L’offerta base è Fastweb Mobile, con 150 giga, minuti illimitati e 100 SMS a 8,95€ al mese. Seguono Mobile Full, che alza i dati a 200 giga con 5G incluso a 10,95€, e Mobile Maxi, che raggiunge 300 giga con l’inclusione di Fastweb Protect e assicurazione Pet Quixa, a 12,95€ mensili.

Il costo di attivazione è 10€ una tantum, mentre la spedizione della SIM è gratuita. È possibile scegliere tra SIM fisica o eSIM virtuale, e l’identificazione può avvenire anche tramite SPID o CIE. Non ci sono vincoli e i prezzi sono chiari. Fastweb si appoggia alla rete più veloce d’Italia secondo Ookla, dettaglio che arricchisce ulteriormente il valore percepito.

Prezzo minimo o rete al top: i valori delle offerte di Fastweb e CoopVoce

CoopVoce punta su stabilità e risparmio, offrendo un pacchetto completo a un prezzo accessibile e bloccato. Fastweb si rivolge a chi desidera più giga, accesso al 5G e servizi integrati, con offerte modulabili in base alle necessità. Due approcci diversi, accomunati dalla volontà di offrire qualità senza compromessi. La scelta sarà giusta in ogni caso.