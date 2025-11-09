Microsoft presenta MAI-Image-1, il suo primo modello AI per la generazione di immagini

Microsoft ha annunciato il debutto di MAI-Image-1, il primo modello AI proprietario per la generazione di immagini, ora disponibile al pubblico attraverso Bing Image Creation e Copilot Audio Expressions. Al momento, il rilascio interessa solo alcuni Paesi e non ancora l’Europa, dove si attende una valutazione di conformità alle normative sulla privacy.

Il progetto segna una tappa rilevante per il colosso di Redmond, che inizia così a costruire un proprio ecosistema di intelligenze artificiali, riducendo la dipendenza da OpenAI, partner strategico ma anche potenziale concorrente. MAI-Image-1 fa parte di una famiglia più ampia che comprende anche MAI-Voice-1 e MAI-1, presentati nelle scorse settimane come soluzioni vocali e chatbot integrate nei servizi Microsoft.

Prestazioni e applicazioni

Secondo l’azienda, il nuovo modello si distingue per la capacità di generare paesaggi naturali, scene fotorealistiche e immagini di cibo o ambienti artistici con un’attenzione particolare alla gestione della luce. L’utilizzo in Bing Image Creation rimane familiare: basta descrivere con un prompt testuale ciò che si desidera ottenere e affinare successivamente il risultato tramite nuove istruzioni.

Microsoft sottolinea inoltre la rapidità e precisione del sistema, due aspetti che lo rendono competitivo rispetto ai modelli oggi dominanti sul mercato. L’obiettivo è consentire una creazione più fluida e immediata di contenuti visivi, che potranno poi essere trasferiti o elaborati in altri strumenti dell’ecosistema aziendale. Oltre a MAI-Image-1, Bing Image Creator include anche DALL-E 3 e GPT-4o di OpenAI, ma il nuovo modello segna un primo passo verso l’autonomia nella ricerca e sviluppo di intelligenze generative.

Attesa per il lancio europeo

L’arrivo in Europa sarà leggermente posticipato. Come spesso accade per le tecnologie basate su AI, l’azienda deve garantire la piena conformità al GDPR e alle regole europee sulla tutela dei dati personali. Mustafa Suleyman, responsabile globale per le iniziative AI di Microsoft, ha confermato che il ritardo sarà minimo e che il modello arriverà “presto” anche nel Vecchio Continente.