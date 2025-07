Un umano batte l’AI di OpenAI in una sfida estrema

Per una volta, non è stata l’intelligenza artificiale a vincere. A Tokyo, durante una delle competizioni di programmazione più esclusive al mondo, un essere umano ha battuto una delle AI più avanzate in circolazione. E no, non è una leggenda urbana né una di quelle storie nostalgiche che raccontano di quando “noi umani” eravamo ancora superiori. È successo davvero, nel 2025, sotto gli occhi di esperti, sponsor e di un’intera community in attesa di capire fino a che punto si possa ancora competere con le macchine.

Psyho vs AI: il programmatore che ha sconfitto la macchina a Tokyo

Il protagonista si chiama Przemysław Dębiak, ma chi bazzica il mondo delle gare di programmazione lo conosce come “Psyho”. Un programmatore polacco, ex dipendente di OpenAI, che si è ritrovato a sfidare proprio una delle creature dell’azienda in cui lavorava. Il tutto è andato in scena alle AtCoder World Tour Finals, una maratona di 600 minuti in cui dodici tra i migliori coder del pianeta e un modello AI personalizzato di OpenAI si sono dati battaglia su un unico, complicatissimo problema di ottimizzazione.

Dębiak ha vinto. Non di poco. Con un punteggio superiore del 9,5% rispetto a quello dell’AI, ha dimostrato che l’ingegno umano – quando spinto al limite – può ancora fare la differenza. Certo, ne è uscito a pezzi: tre giorni con pochissimo sonno, completamente esausto, come ha scritto lui stesso su X, “a malapena vivo”. Ma la soddisfazione? Inestimabile.

Il suo risultato, oltre a fruttargli un premio di 500.000 yen (circa 3.000 euro), ha rimesso al centro una domanda che aleggia da tempo nel mondo tech: fino a quando potremo tener testa all’intelligenza artificiale? E anche se lui stesso ha ammesso che forse è solo questione di tempo prima che le macchine ci superino in tutto, questa vittoria resterà. Perché, almeno per ora, l’istinto, la strategia, la capacità di adattarsi e resistere non sono ancora del tutto replicabili.

E OpenAI? Ha applaudito. Perché anche perdere, quando si è davanti a una prestazione così umana, insegna qualcosa.