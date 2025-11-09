Windows 7: un nuovo esperimento lo riduce a 69 MB

Nel mondo dell’informatica sperimentale, spesso le sfide non mirano a migliorare l’uso quotidiano dei software, ma a esplorare i limiti delle possibilità tecniche. Un esempio recente riguarda Windows 7 compresso fino a soli 69 megabyte. Tale processo è stato realizzato dall’utente Xeno, noto nella comunità di appassionati di sistemi operativi modificati. Il progetto non è pensato per sostituire il sistema operativo tradizionale, ma per dimostrare fino a che punto è possibile ridurre un software complesso. Nonostante l’estrema compressione, il sistema riesce ad avviarsi, mostrando il desktop classico di Windows 7, con barra delle applicazioni e icone familiari. Xeno, però, ha rimosso quasi tutti i componenti fondamentali. Librerie grafiche, finestre di dialogo e controlli comuni non sono presenti, rendendo impossibile eseguire applicazioni tradizionali.

Windows 7: ecco come è stato possibile ridurre il sistema operativo

L’immagine del disco virtuale, condivisa su Archive.org, permette agli utenti curiosi di provare il sistema in un ambiente isolato tramite VMware. Il desktop mostra un messaggio di autenticità non verificata, un dettaglio ironico che sottolinea la capacità del sistema di avviarsi pur con una riduzione così drastica dei file.

Tale tipo di progetto si inserisce in una tradizione di sistemi operativi alleggeriti. Versioni come Tiny11, l’edizione ridotta di Windows 11 sviluppata da NTDEV, hanno dimostrato l’interesse per software snelli e ottimizzati. La versione da 69 MB di Windows 7, però, porta il concetto ai limiti estremi. L’utilità pratica è minima, ma l’esperimento offre spunti interessanti per macchine virtuali ultraleggere, test di compatibilità o ambienti di sviluppo dedicati a software legacy.

Oltre alla sfida tecnica, iniziative simili stimolano riflessioni sul rapporto tra creatività e tecnologia. Ridurre un sistema operativo Windows senza comprometterne completamente la capacità di avvio evidenzia quanto il software possa adattarsi a scenari estremi e sorprendenti. Esperimenti simili ricordano che la tecnologia non è solo strumento funzionale, ma anche campo di sperimentazione, in cui l’ingegno può trasformare limiti apparenti in laboratori di innovazione.