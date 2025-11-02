La verifica dell’età su Google Play Store divide gli utenti: sicurezza o invasione della privacy?

Google ha avviato l’introduzione di un nuovo sistema di verifica dell’età per gli utenti del Play Store. Un passo pensato per garantire maggiore sicurezza nell’accesso ai contenuti destinati agli adulti. L’obiettivo è chiaro. Assicurarsi che solo chi ha compiuto 18 anni possa scaricare app o materiali sensibili. Differentemente del passato quindi, in cui bastava una semplice autodichiarazione. Ora la piattaforma richiede una verifica reale dell’identità tramite diversi metodi. Tra cui l’uso di un documento, un selfie, una carta di credito o un servizio esterno come Verifymy.io.

La mossa di Google non nasce dal nulla. La decisione deriva dalle nuove normative statunitensi, che entreranno in vigore nel 2026 in stati come Texas, Utah e Louisiana. Queste infatti obbligano le piattaforme digitali a verificare l’età degli utenti. E, nel caso dei minori, a ottenere il consenso dei genitori. Per facilitare questo processo, Google ha anche presentato una nuova API per gli sviluppatori. Questa si chiama Play Age Signals. E permetterà di ricevere informazioni sull’età in modo parziale e anonimo. Senza raccogliere dati sensibili. L’obiettivo è bilanciare conformità legale e tutela della privacy. Ma la sfida si sta rivelando più complessa del previsto.

Dubbi e critiche sulla scelta di Google Play Store. Il difficile equilibrio tra sicurezza e libertà digitale

Le reazioni non si sono fatte attendere. Molti utenti considerano il sistema eccessivamente invasivo. Segnalando casi di identificazioni errate che hanno richiesto l’invio di documenti personali per sbloccare app rivolte a un pubblico adulto. Le preoccupazioni principali riguardano la gestione dei dati sensibili. Ma anche la loro conservazione e il rischio di eventuali fughe di informazioni. L’idea di fornire selfie o documenti a un servizio digitale genera diffidenza. Soprattutto in un’epoca in cui la privacy è già messa alla prova da algoritmi e tracciamenti.

Il dibattito si inserisce in un contesto più ampio. Cioè quello del contrasto alla criminalità online. L’Unione Europea sta valutando proposte di legge che prevedono controlli algoritmici su messaggi e contenuti multimediali. Con l’obiettivo di prevenire abusi e pedofilia in rete. Tuttavia, una sorveglianza totale rischia di minare il diritto alla riservatezza. Trasformando la sicurezza in un pretesto per l’invasione della sfera privata.

La nuova verifica del Play Store diventa così il simbolo di un dilemma contemporaneo. Proteggere gli utenti senza trasformare internet in uno spazio sorvegliato. Per ora, Google difende la propria scelta. Ma il confine tra sicurezza e libertà appare sempre più sottile.