Android, la funzione Live Caption trasforma l’audio in testo in tempo reale

Tra le funzioni più utili dei telefoni Android c’è Live Caption, uno strumento che trascrive automaticamente in testo ciò che si ascolta. Si trova nelle impostazioni di Accessibilità e può essere attivato anche premendo i tasti del volume: quando compare l’icona dei sottotitoli, basta toccarla per far apparire una finestra di testo sullo schermo.

Live Caption genera sottotitoli in tempo reale per qualsiasi contenuto: video, messaggi vocali, podcast, chiamate o clip ricevute nelle app di messaggistica. Tutto avviene direttamente sul dispositivo, senza bisogno di connessione. Il sistema riconosce la voce, la elabora in locale e la converte in parole, mantenendo la privacy dei dati.

La finestra di trascrizione può essere spostata o ridotta, utile quando si guarda un video o si naviga in altre app. Dalle impostazioni è possibile regolare la lingua, la grandezza del testo e la posizione dei sottotitoli, scegliendo tra temi chiari o scuri.

Un aiuto concreto nella vita quotidiana

La funzione nasce per migliorare l’accessibilità, ma si rivela pratica anche per chi non ha problemi di udito. È utile in ambienti dove non è possibile alzare il volume, come in treno, in una riunione o di notte. Chi riceve spesso messaggi vocali può leggerli direttamente sullo schermo, senza dover riprodurre l’audio.

Live Caption funziona con la maggior parte delle app installate: YouTube, Netflix, Chrome, Instagram e molte piattaforme di streaming. Non serve che il video o il file contenga sottotitoli, perché la trascrizione viene creata dal telefono in tempo reale. Nei modelli più recenti è possibile attivarla anche durante le chiamate, così il testo appare mentre l’interlocutore parla.

Ogni trascrizione resta solo sul dispositivo e si cancella quando si chiude la finestra, senza inviare dati ai server di Google.

Con Live Caption, Android dimostra che le funzioni di accessibilità possono essere utili a tutti. Bastano pochi tocchi per leggere ciò che si ascolta, migliorando la comprensione e rendendo più semplice usare il telefono in qualsiasi momento della giornata.