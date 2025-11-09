Ad
Android, la funzione Live Caption trasforma l’audio in testo in tempo reale

Un aiuto immediato in ogni contesto potrebbe essere rappresentato da questa funzionalità disponibile su Android

scritto da Felice Galluccio 2 Minuti lettura
Tra le funzioni più utili dei telefoni Android c’è Live Caption, uno strumento che trascrive automaticamente in testo ciò che si ascolta. Si trova nelle impostazioni di Accessibilità e può essere attivato anche premendo i tasti del volume: quando compare l’icona dei sottotitoli, basta toccarla per far apparire una finestra di testo sullo schermo.

Live Caption genera sottotitoli in tempo reale per qualsiasi contenuto: video, messaggi vocali, podcast, chiamate o clip ricevute nelle app di messaggistica. Tutto avviene direttamente sul dispositivo, senza bisogno di connessione. Il sistema riconosce la voce, la elabora in locale e la converte in parole, mantenendo la privacy dei dati.

La finestra di trascrizione può essere spostata o ridotta, utile quando si guarda un video o si naviga in altre app. Dalle impostazioni è possibile regolare la lingua, la grandezza del testo e la posizione dei sottotitoli, scegliendo tra temi chiari o scuri.

Un aiuto concreto nella vita quotidiana

La funzione nasce per migliorare l’accessibilità, ma si rivela pratica anche per chi non ha problemi di udito. È utile in ambienti dove non è possibile alzare il volume, come in treno, in una riunione o di notte. Chi riceve spesso messaggi vocali può leggerli direttamente sullo schermo, senza dover riprodurre l’audio.

Live Caption funziona con la maggior parte delle app installate: YouTube, Netflix, Chrome, Instagram e molte piattaforme di streaming. Non serve che il video o il file contenga sottotitoli, perché la trascrizione viene creata dal telefono in tempo reale. Nei modelli più recenti è possibile attivarla anche durante le chiamate, così il testo appare mentre l’interlocutore parla.

Ogni trascrizione resta solo sul dispositivo e si cancella quando si chiude la finestra, senza inviare dati ai server di Google.

Con Live Caption, Android dimostra che le funzioni di accessibilità possono essere utili a tutti. Bastano pochi tocchi per leggere ciò che si ascolta, migliorando la comprensione e rendendo più semplice usare il telefono in qualsiasi momento della giornata.

