Ops! Mobile, arrivano le nuove offerte per navigare in 5G

L’operatore telefonico virtuale Ops! Mobile ha da poco aggiunto delle novità di rilievo al suo catalogo. In particolare, anche questo operatore ha introdotto la possibilità di navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Ad aprire le danze, sono state da poco rese disponibili due nuove offerte di rete mobile, denominate rispettivamente Ops Start 5G e Ops Pro 5G. Vediamo qui di seguito cosa includono.

Ops! Mobile, ci siamo: arrivano le prime offerte con navigare anche in 5G

Anche l’operatore telefonico virtuale Ops! Mobile ha aggiornato il suo catalogo con offerte per navigare con connettività 5G. Come già accennato in apertura, l’operatore ha aggiunto due nuove offerte di questa tipologia, ovvero Ops Start 5G e Ops Pro 5G. Con queste offerte non ci saranno limiti di velocità per navigare con le nuove reti di quinta generazione. L’operatore ha anche introdotto la possibilità di navigare in 5G con le sue offerte precedenti, ma questa volta c’è un limite di velocità pari a 60 mbps in download e in upload. Vediamo cosa includono le nuove offerte.