Gemini Deep Research diventa un vero assistente: ora può analizzare email e documenti personali

Google ha annunciato un importante passo avanti per Gemini Deep Research, la sua piattaforma di intelligenza artificiale dedicata all’elaborazione di analisi complesse. La novità riguarda la possibilità, concessa solo con il consenso dell’utente, di permettere al sistema di accedere ai contenuti di Gmail, Google Drive e Chat per creare report personalizzati e contestualizzati.

Si tratta di un’evoluzione che trasforma Gemini da semplice chatbot in un assistente di ricerca avanzato, capace di combinare informazioni provenienti dal web con quelle presenti nei propri archivi digitali. L’obiettivo è offrire risposte più mirate e analisi più approfondite, utili per attività di studio, lavoro o pianificazione strategica.

Come funziona la nuova modalità di ricerca

La funzione si attiva attraverso la modalità “Deep Research”, disponibile nella barra dei comandi di Gemini. Da lì, è possibile scegliere quali fonti includere tra quattro opzioni principali: ricerca online, Gmail, Drive e Chat. Una volta ottenuto il permesso, il sistema analizza email, documenti, fogli di calcolo, presentazioni e conversazioni di gruppo, per comprendere meglio il contesto di un progetto o di un’idea.

Secondo quanto spiegato da Google nel suo blog ufficiale, Deep Research non si limita più a restituire una risposta immediata, ma elabora una strategia di ricerca in più fasi: consulta fonti online, raccoglie i dati più rilevanti e li integra in un report strutturato. Gli utenti possono poi modificare, aggiungere informazioni o esportare il risultato in un documento Google o, in alternativa, in un podcast generato dall’AI.

Google ha fatto alcuni esempi pratici di utilizzo: un team può chiedere a Gemini di creare un’analisi di mercatopartendo dai documenti di brainstorming e dalle email interne, oppure un confronto con i concorrenti basato su dati aziendali e informazioni pubbliche.

Sicurezza e disponibilità

La funzione è attualmente accessibile solo su desktop, ma l’arrivo su dispositivi mobili è previsto nei prossimi giorni. L’azienda ha inoltre ribadito che l’accesso ai contenuti personali avviene solo previo consenso esplicito e che le informazioni non verranno utilizzate per addestrare i modelli di AI.

Con questa integrazione, Gemini compie un passo decisivo verso un ruolo da assistente personale completo, capace di collegare la conoscenza online ai dati reali degli utenti in modo sicuro e intelligente.