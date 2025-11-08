Lyca Mobile Portin 5G 250: 250GB in 5G e minuti illimitati

Lyca Mobile lancia Portin 5G 250, un’offerta dedicata esclusivamente ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da qualsiasi altro operatore. Con un costo di 11,99€ ogni 30 giorni, il piano prevede 250GB di traffico dati in 5G, minuti e SMS illimitati, oltre a 15,5GB di roaming mensile nell’Unione Europea, mantenendo attive tutte le principali funzionalità su rete 4G e 5G.

L’attivazione è immediata dopo la conferma della registrazione e può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di Lyca Mobile, utilizzando una carta di credito o debito valida. In caso di rifiuto della portabilità, l’offerta resta riservata per 30 giorni sul numero Lyca Mobile temporaneo, consentendo al cliente di riprovare la procedura senza perdere il piano.

Promo Luca Mobile: navigazione 5G, VoLTE e condizioni d’uso

Una volta ricevuto il messaggio di conferma, l’offerta diventa utilizzabile e può essere verificata in qualsiasi momento digitando *137# dal proprio dispositivo. Il piano ha validità di 30 giorni e si rinnova automaticamente, purché sia presente credito sufficiente sulla SIM. In caso contrario, l’utente dispone di 90 giorni per effettuare una ricarica e riattivare la promo.

Per navigare in rete 5G, è necessario ovviamente disporre di un dispositivo compatibile e trovarsi in una zona coperta dal segnale 5G della rete partner di Lyca Mobile. L’operatore conferma che le SIM sono abilitate al servizio VoLTE (Voice over LTE), che permette di effettuare chiamate in alta qualità utilizzando la rete 4G, purché il dispositivo sia compatibile con la rete-Lyca.

L’offerta Portin 5G 250 è destinata esclusivamente a un uso personale e non commerciale, come specificato nei termini e condizioni e nella Fair Use Policy in roaming, consultabile sul sito ufficiale prepay.lycamobile.it. Qui trovare tutti i dettagli e moltissime altre soluzioni interessanti per la linea mobile. Importante ricordare che LycaMobile si riserva la possibilità di modificare o ritirare l’offerta con preavviso ragionevole, in linea con le normative vigenti.