Realme 14 Pro Plus è imbattibile a questo prezzo solo su Aliexpress

Sul noto store di shopping online Aliexpress è al momento disponibile all’acquisto un fantastico smartphone. Ci stiamo riferendo al nuovo Realme 14 Pro Plus. Quest’ultimo è ora disponibile all’acquisto ad un prezzo estremamente conveniente grazie allo sconto proposto dallo store pari al 40%. Gli utenti potranno infatti averlo ad un prezzo pari a soli 260,22 euro. Questo farà risparmiare notevolmente gli utenti rispetto al suo prezzo di listino. Tutti gli interessati lo potranno acquistare seguendo direttamente QUESTO LINK.

Realme 14 Pro Plus, a questo prezzo è un vero affare, solo sullo store Aliexpress

Realme 14 Pro Plus è un fantastico smartphone e ora gli utenti potranno acquistarlo con un notevole risparmio su Aliexpress. Come già accennato in apertura, infatti, il nuovo smartphone del produttore tech Realme è proposto sullo store con un ottimo sconto pari al 40%.

Questo smartphone vanta diverse caratteristiche tecniche di rilievo. Spicca ad esempio la presenza di un ampio display con tecnologia AMOLED. Il pannello ha una diagonale pari a 6.83 pollici ed è presente una elevata frequenza di aggiornamento pari a 120Hz. Un pannello fantastico per godere appieno di tutti i contenuti multimediali.

Anche dal punto di vista prestazionale questo smartphone non delude. A bordo è infatti presente un ottimo processore di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 7S Gen 3. Gli utenti potranno poi scegliere tra diversi tagli di memoria. Su Aliexpress è proposta in sconto la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno. Gli utenti potranno però scegliere anche la versione con ben 12 GB di RAM e ben 512 GB di storage interno. Dal punto di vista dell’autonomia non ci saranno nemmeno problemi. Lo smartphone dispone di un batteria molto capiente pari a ben 6000 mah.

Come già detto in apertura, gli utenti interessati potranno acquistare il nuovo Realme 14 Pro Plus ad un ottimo prezzo grazie al fantastico sconto proposto su Aliexpress. Ecco il LINK PER ACQUISTARLO.