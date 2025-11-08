Very Mobile rilancia l’offerta Very 5,99 Special: 200GB in 5G e minuti illimitati

Very Mobile torna a far parlare di sé con una promozione particolarmente interessante. L’operatore semivirtuale di Wind Tre ha infatti rilanciato la Very 5,99 Special, un’offerta disponibile tramite invito da parte di un cliente già attivo, che include 200GB di traffico dati in 5G Full Speed, minuti e SMS illimitati a 5,99€ al mese.

Il nuovo invito arriva tramite campagna SMS dedicata, già in corso in queste ore, e consente di attivare l’offerta fino al 12 novembre 2025 utilizzando un codice coupon personale, valido sia online sul sito verymobile.it/599-special2 sia nei punti vendita aderenti. L’offerta può essere sottoscritta da chi proviene da qualsiasi altro operatore, con attivazione e SIM gratuite, inclusa la possibilità di scegliere tra SIM fisica o eSIM.

Promo Very: dettagli, vantaggi e servizi inclusi

La promozione è disponibile in due versioni. Una con 200GB e 5G Full Speed, e una con 150GB e primo rinnovo gratuito (senza 5G Full Speed). Entrambe rientrano nell’iniziativa “Porta un amico in Very”, attiva fino al 1° dicembre 2025, che consente di ottenere fino a 100€ di ricariche omaggio invitando amici o familiari. Il servizio utilizza la rete Wind Tre, che copre il 97,6% della popolazione con 5G FDD DSS e il 79,7% in 5G TDD, offrendo velocità fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload per chi dispone di un dispositivo compatibile.

La Very 5,99 Special è una delle tariffe più competitive sul mercato. In Europa, essa consente di utilizzare 7,6GB mensili in Roaming UE, mentre i minuti e gli SMS restano illimitati. I clienti possono anche usufruire gratuitamente di VoLTE, Wi-Fi Calling, Ti ho cercato, RingMe e hotspot personale. È disponibile anche il pacchetto opzionale Very Plus, che include anche altri vantaggi come Giga extra e sconti esclusivi, a 0,99 centesimi al mese dopo il primo mese gratuito.

L’ operatore conferma anche la sua politica “prezzo per sempre”, introdotta nel 2024, garantendo che i canoni non subiranno modifiche unilaterali. L’identificazione dell’utente può essere completata in pochi minuti tramite SPID o CIE, evitando l’attesa della videoidentificazione.

Insomma, grazie a questa strategia, Very continua a rafforzare la sua posizione tra gli operatori low-cost italiani, puntando su trasparenza, semplicità e connessioni 5G ad alta velocità per tutti.