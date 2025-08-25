ho Mobile SPIAZZA con un’offerta folle con 200 GB in 5G

L’operatore telefonico virtuale ho Mobile spiazza gli utenti con una favolosa offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo ad una super offerta che arriva ad includere una enorme quantità di giga per navigare non solo con le reti 4G, ma anche con le nuove reti di quinta generazione. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta denominata ho. 9,99 200 Giga.

ho Mobile spiazza gli utenti con la super offerta ho. 9,99 200 Giga

Il noto operatore telefonico virtuale ho Mobile sta proponendo sul proprio sito web l’attivazione di un’offerta mobile davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, l’offerta in questione è quella denominata ho. 9,99 200 Giga. Come suggerisce anche il nome, questa offerta arriva ad includere ogni mese una quantità esagerata di traffico dati. Gli utenti potranno infatti utilizzare ogni mese fino ad addirittura 200 GB ma non solo.

Questo bundle di giga si potrà infatti utilizzare per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione dell’operatore. In particolare, gli utenti potranno navigare alla massima velocità disponibile. Come da tradizione di ho Mobile, poi, il bundle dell’offerta includerà minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Tutto questo sarà messo a disposizione degli utenti ad un costo contenuto di appena 9,99 euro al mese.

L’offerta in questione sarà disponibile all’attivazione sia dai nuovi clienti che decideranno di attivare un nuovo numero sia dai nuovi clienti che richiederanno la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali. Il costo di attivazione parte da 2,99 euro in base all’operatore telefonico di provenienza. Per chi vuole ancora più giga sempre con connettività 5G, l’operatore sta proponendo anche l’offerta mobile ho. 11,99 250 Giga. Come suggerisce il nome, in questo caso il traffico dati messo a disposizione sarà pari a 250 GB. Questi saranno sempre validi per navigare con connettività 5G, al costo però di 11,99 euro al mese.