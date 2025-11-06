Lyca Mobile lancia l’offerta “Port-in 7,99€” con 250GB e minuti illimitati

Lyca Mobile ha annunciato una nuova offerta pensata per i clienti che decidono di portare il proprio numero da un altro operatore. Si chiama “Port-in 7,99€”. Si tratta di un piano prepagato che offre 250GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e SMS senza limiti. Il costo? Solo 7,99€ ogni 30 giorni.

La promo, disponibile esclusivamente per chi effettua la portabilità del numero, si rinnova automaticamente alla scadenza, purché sulla SIM sia presente credito sufficiente. In caso contrario, il cliente ha fino a 90 giorni per ripristinare il piano e riattivare i servizi. Il traffico dati in roaming all’interno dell’Unione Europea è incluso fino a 10,5GB, nel rispetto della politica di uso corretto prevista da LycaMobile.

VoLTE, trasparenza e libertà: i punti di forza del nuovo piano Lyca Mobile

Tale soluzione è una delle proposte più competitive sul mercato italiano e si rivolge a un pubblico privato e non commerciale. Una volta completata la registrazione online e approvata la richiesta di portabilità, l’offerta si attiva in modo immediato. Se la portabilità viene rifiutata, il piano resta riservato per 30 giorni sul numero temporaneo. In questo modo il cliente potrà ripetere la procedura senza perdere l’offerta.

La nuova SIM è abilitata al servizio VoLTE, che consente di effettuare chiamate in alta qualità utilizzando la rete 4G. La funzione però è disponibile soltanto sui dispositivi compatibili con la rete Lyca. La società sottolinea che tutte le transazioni, comprese le ricariche e i rinnovi del piano, devono essere effettuate tramite carta di credito o debito valida. Ma non è finita qui. L’operatore si riserva la possibilità di modificare o interrompere l’offerta in qualsiasi momento, con un ragionevole preavviso ai clienti.

Insomma, con la “Port-in 7,99€” Lyca Mobile punta a rafforzare la propria presenza nel mercato italiano della telefonia low cost. Il suo è infatti un piano che unisce convenienza, velocità e semplicità, ideale per chi cerca una soluzione completa senza vincoli contrattuali.