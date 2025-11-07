WhatsApp: il gruppo che sta svuotando i conti correnti di tutti

Quando si parla di messaggistica, certamente a tutti viene subito in mente WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanee infatti vanta un bacino di utenti davvero incredibile conquistato nel corso degli ultimi anni grazie alle sue funzionalità pensate per accontentare le esigenze di chiunque, effettivamente il team di sviluppo dell’applicazione lavora senza sosta da diversi anni per contribuire a renderla un vero e proprio standard che le aziende concorrenti cercano in tutti modi di superare.

Su WhatsApp sono presenti oltre 2 miliardi di account attivi e tutto ciò rappresenta sicuramente una medaglia per quanto riguarda l’applicazione ma allo stesso tempo costituisce un elemento problematico da non sottovalutare, nello specifico ciò non riguarda l’applicazione in sé, bensì l’utilizzo improprio che alcune persone fanno dell’applicazione, stiamo parlando dei truffatori che utilizzano WhatsApp per cercare di ingannare le persone proprio poiché quest’ultimo permette di entrare in contatto con facilità con tantissimi utenti, l’obiettivo è quello di ottenere informazioni sensibili da utilizzare per violare la sicurezza della vittima.

La truffa arrivata qui in Italia

Nelle ultime settimane su WhatsApp sta circolando una nuova truffa che purtroppo ribadisce questi concetti, quest’ultima consiste in un gruppo all’interno del quale si viene aggiunti senza preavviso e dove vi verrà proposto di ottenere soldi facili svolgendo alcuni piccoli compiti, il truffatore infatti spacciandosi per dei collaboratori YouTube vi proporranno di mettere like ad alcuni video per ricevere in cambio dei bonifici con piccole somme di denaro, dopodiché però vi chiederanno di inviare un bonifico a vostra volta come fase successiva del lavoro, ciò per promettervi poi la restituzione della somma moltiplicata svariate volte, ovviamente la truffa scatta proprio in quel momento dal momento che i soldi non vi verranno mai restituiti e i truffatori spariranno nel nulla senza essere più raggiungibili.

Se doveste essere aggiunti anche voi all’interno di un gruppo con queste caratteristiche, la cosa migliore da fare è quella di uscire immediatamente senza scrivere nullauscire immediatamente senza scrivere nulla.