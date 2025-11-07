Smart TV Xiaomi con offerta da non credere su Amazon

Xiaomi è azienda a tutto tondo, capace di mettere sul mercato prodotti che abbracciano tutta la tecnologia di ultima generazione, dopo smartphone, device per la pulizia della casa, per il benessere personale e similari, ecco arrivare anche televisori di ultima generazione. In questi giorni su Amazon è possibile acquistare una smart TV Xiaomi pagandola decisamente meno di quanto si sarebbe mai potuto pensare.

Lanciato nel corso del 2025, il modello in oggetto offre una diagonale di 55 pollici, soluzione che porta con sé una risoluzione in 4K HDR, per riuscire a godere di contenuti di livello nettamente superiore e una fluidità incredibile grazie alla tecnologia MEMC. Questo dettaglio, combinato con l’algoritmo DTS Virtual, riesce a trasformare l’audio 2D in una vera e propria esperienza sonora che avvolge completamente il consumatore durante la fruizione dei contenuti. All’interno del televisore si possono trovare una coppia di altoparlanti da 10W (l’uno), potenziati dalla doppia decodifica di Dolby Audio e DTS-X.

Il sistema operativo è ovviamente Google TV, senza particolari personalizzazioni o limitazioni software, l’utente può godere di uno dei migliori OS in circolazione, sia per fluidità che funzioni effettivamente raggiungibili. E’ presente, per dovere di cronaca, l’assistente vocale Google direttamente integrato, così da riuscire a controllare gli altri device con il solo ausilio della propria voce.

Smart TV Xiaomi, la promozione Amazon è imperdibile

Volete spendere poco sull’acquisto di un televisore di ultima generazione? allora siete nel posto giusto, dovete sapere che il listino di 399 euro viene fortemente ribassato di 100 euro, in modo tale che il consumatore si ritrovi a poter spendere solamente 299,99 euro per il suo acquisto definitivo, direttamente al seguente link.

La garanzia di 24 mesi, come sempre del resto, copre solamente i difetti di fabbrica che gli utenti potrebbero effettivamente riscontrare in fase di utilizzo.