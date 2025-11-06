BOOM di truffe telefoniche: chiamate estere in aumento esponenziale

Si parla ultimamente di cellulari che squillano senza sosta, più del solito, di numeri internazionali non riconoscibili e della sensazione di essere sotto osservazione costante. Secondo diversi report, prefissi da Regno Unito, Grecia e Romania ricomparirebbero come ombre insistenti a qualunque ora ad illuminare i nostri schermi. Ed una volta che si risponde? Voci autorevoli riferiscono che rispondere significhi talvolta cadere nella trappola Wangiri, un raggiro che sottrae credito appena si richiama. Ogni vibrazione provoca ansia, come se un ladro bussasse alla porta. Si mormora che truffatori dietro queste telefonate tentino accessi ai dati sensibili con tattiche subdole. Non è facile riconoscere una truffa in queste circostanze. Per quale ragione questo fenomeno appare così aggressivo? Una chiamata ignota non rassicura più, genera panico.

La risposta delle autorità

Secondo quanto riportato, l’introduzione dei filtri anti-spam ha già fermato milioni di telefonate sospette. Nonostante ciò, rimane importante sapere come riconoscere e affrontare una truffa. Si narra di un sistema che, dal 19 agosto, avrebbe bloccato oltre 43 milioni di chiamate internazionali in poche settimane. Una cifra da togliere il respiro, come una diga che regge contro una piena aggressiva. Fonti giornalistiche spiegano che il 19 novembre entreranno in azione ulteriori controlli voluti da Agcom, segnando un altro passo verso maggiore sicurezza. Perché tanta determinazione? Si dice che la vulnerabilità dei cittadini sia diventata intollerabile. Chi rinuncerebbe alla propria serenità digitale? La lotta appare serrata, quasi una corsa contro il tempo. Si ribadisce che prevenzione e regolamentazione restano indispensabili. Quando una minaccia invade la vita quotidiana, la risposta istituzionale non può vacillare.

Proteggersi da questo tipo di truffe

Si suggerisce di ignorare numeri stranieri non conosciuti, evitando di rispondere e soprattutto di richiamare. Viene consigliato l’uso di app come Hiya, TrueCaller e Should I Answer?, strumenti capaci di bloccare chiamate provenienti da determinate aree. Perché rischiare un contatto inutile con chi mira a truffare e causare così una truffa ai propri danni? Secondo esperti, è possibile chiedere agli operatori il blocco totale delle chiamate internazionali, tramite app ufficiale o assistenza. Una scelta che restituisce pace mentale, come chiudere una porta blindata contro intrusioni indesiderate. La consapevolezza diventa arma decisiva contro una morsa che appare sempre più stretta.