Amazon shock: nuovo sconto incredibile sul monitor da gaming MSI

Siete alla ricerca di un monitor da gaming? allora dovete subito pensare di acquistare il monitor MSI che potete trovare disponibile a prezzo scontato direttamente su Amazon. Il modello attualmente in promozione è l’MSI G32C4X, un prodotto che offre una diagonale di 32 pollici, con risoluzione massima in FullHD (1920 x 1080 pixel), e soprattutto tutto ciò che ruota attorno al segmento del gaming.

In particolar modo parliamo di un refresh rate che può raggiungere i 250Hz, si tramuta in maggiore fluidità in fase di utilizzo, oltre a un tempo di risposta di solo 1ms (anch’esso sinonimo di rapidità di azione da parte del monitor). Non mancano all’appello tutte le tecnologie di ultima generazione, come ad esempio AMD FreeSync Premium, ma anche il suo essere HDR Ready e proteggere gli occhi contro la luce blu. Da notare, a differenza di quanto si potrebbe pensare, che il prodotto presenta una leggera curvatura del pannello, raggiungendo 1500R (non è completamente piatto).

Nella parte posteriore si può trovare una buona dotazione di connettori fisici, tra cui spiccano HDMI 2.0b e DisplayPort 1.2a, soluzioni sicuramente in linea con le aspettative, ma che sorprendono per essere presenti nella fascia bassa del settore in oggetto.

Non perdetevi le offerte Amazon e tutti i migliori codici sconto gratis, li potete avere in esclusiva assoluta sul vostro smartphone con il canale Telegram @codiciscontotech.

Amazon riserva un grande sconto per il monitor MSI

L’acquisto di un ottimo monitor da gaming porta con sé una spesa tutt’altro che impossibile, difatti il consumatore non deve più versare il contributo iniziale di 281,80 euro, ma si ritrova a poter fruire dello sconto automatico del 36%, che lo porta a un investimento finale da sostenere pari a soli 179 euro. Ordinatelo subito a questo link.

Al momento attuale non esistono varie colorazioni dello stesso prodotto, per questo dovrete e potrete acquistare solamente la variante indicata.