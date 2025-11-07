Samsung resta al vertice del mercato smartphone: Apple insegue

Nel duello senza fine tra Samsung e Apple, il colosso coreano si conferma ancora una volta leader mondiale nel mercato degli smartphone. I dati del terzo trimestre 2025 parlano chiaro. L’ azienda infatti mantiene la prima posizione con 60,6 milioni di unità spedite, segnando una crescita del 6% rispetto all’anno precedente. Invece Apple registra un aumento del 4%, restando però appena un punto indietro in termini di quota di mercato.

A portare avanti le vendite è stata la nuova generazione di pieghevoli Galaxy, in particolare il GalaxyZ Fold7. Quest’ ultimo infatti si è rivelato uno dei dispositivi più apprezzati dell’anno. Secondo i report di settore, la produzione del modello è aumentata del 9% rispetto alla serie precedente, a testimonianza di una domanda sempre più forte per gli smartphone flessibili.

Il futuro di Samsung: in arrivo il Galaxy Z TriFold e nuove strategie per il 2026

Nel complesso, Samsung detiene il 19% del mercato globale, seguita da Apple con il 18%. È il secondo anno consecutivo in cui entrambe crescono dopo il calo del 2023, ma il vantaggio coreano resta stabile. Samsung non ha alcuna intenzione di rallentare. Durante l’ultimo incontro con gli investitori, l’azienda ha confermato un 2026 ricco di novità, a partire dai futuri top di serie Galaxy S26 e da un progetto che potrebbe rivoluzionare il mercato dei pieghevoli.

Il TriFold, mostrato in anteprima durante l’APEC 2025, punta a rivoluzionare i limiti del design con un corpo ultrasottile e una nuova architettura flessibile. Non sarà però un dispositivo per tutti. Anzi, Samsung prevede una produzione limitata e un lancio iniziale in mercati selezionati, tra cui Corea del Sud, Cina e Taiwan.

Il nuovo modello sarà più un esperimento tecnologico che un prodotto di massa, ma potrebbe rappresentare la base per una futura linea di dispositivi pieghevoli evoluti. Insomma, con questa mossa, l’ azienda mira a consolidare la sua posizione come innovatore assoluto nel settore dei pieghevoli. Un settore dove continua a dominare nonostante la crescente concorrenza di marchi come OPPO, Honor e Xiaomi.