Galaxy Z Fold 7: arriva un miglioramento in Cina

Il mercato cinese dei smartphone pieghevoli accoglie un nuovo protagonista. Si tratta del Samsung W26, un dispositivo che combina la tecnologia del Galaxy Z Fold 7 con dettagli estetici e funzionalità pensati per la clientela locale. L’aspetto più evidente del modello riguarda la finitura dorata della scocca, ripresa anche nei dettagli delle fotocamere. Mentre le back cover sono disponibili in rosso o nero. Una particolarità distintiva è la presenza di un cluster di ideogrammi cinesi nella parte inferiore del telefono, un elemento assente nella versione internazionale. Oltre all’aspetto estetico, il W26 introduce funzionalità aggiuntive rispetto al modello globale. Tra le novità più rilevanti spiccano le chiamate via satellite, utili in situazioni di emergenza o in zone prive di copertura.

Nuova versione del Galaxy Z Fold 7 in arrivo per il mercato cinese

Anche la dotazione di RAM cresce: il taglio da 512 GB raggiunge 16 GB. Un passo avanti rispetto ai 12 GB della versione internazionale. A quest’ultime si aggiungono alcune funzioni Galaxy AI esclusive, tra cui Smart Collection, che permette di organizzare immagini e testi in uno spazio dedicato. L’attenzione al dettaglio si riflette anche negli accessori inclusi. La confezione contiene una custodia in kevlar, un cavo di ricarica e un caricatore completo, ormai raro nei bundle odierni.

Il W26 è venduto tramite una partnership consolidata con China Mobile, uno dei principali operatori del Paese. I prezzi ne confermano il posizionamento premium: circa 2.057 euro per la versione da 512 GB e 2.300 euro per quella da 1 TB. La variante standard del Galaxy Z Fold 7 rimane disponibile sul mercato cinese, con tagli di memoria e prezzi più accessibili. Pensata per un’utenza più ampia e meno interessata agli elementi esclusivi del W26.

Con il nuovo dispositivo, Samsung evidenzia come il segmento dei pieghevoli possa offrire esperienze altamente personalizzate e diversificate. Con tali premesse, le aziende potrebbero spostare l’attenzione dell’utenza dalla mera performance alla valorizzazione del prodotto come oggetto di prestigio e identità unica.