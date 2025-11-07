Laptop e PC portatili: ecco come migliorare la durata della batteria in pochi passaggi

Che si tratti di un MacBook, un notebook Windows o un Chromebook, il tempo di autonomia è spesso il primo aspetto che inizia a calare dopo mesi di utilizzo. In realtà, la batteria non perde solo capacità con l’usura: molte funzioni attive in background contribuiscono a consumarla più rapidamente del necessario.

Con alcuni accorgimenti mirati, è possibile prolungare la durata della batteria senza rinunciare alle prestazioni o disattivare servizi importanti.

Ridurre i consumi invisibili

Il primo passo è verificare quali applicazioni restano attive anche quando non servono. Su Windows, il Task Manager indica quanta energia utilizza ogni processo; su macOS, la sezione “Energia” del Monitoraggio Attività offre la stessa panoramica.

Disattivare la sincronizzazione automatica di app come OneDrive o Google Drive quando non sono indispensabili può portare miglioramenti immediati. Anche il semplice gesto di ridurre la luminosità del display incide più di quanto si pensi, poiché lo schermo resta tra i componenti più energivori.

Attivare la modalità risparmio energetico aiuta a gestire meglio i cicli di carica, mentre mantenere il portatile collegato all’alimentatore quando è già al 100% può, nel tempo, ridurne la salute complessiva. È preferibile scollegarlo e ricaricarlo solo quando la percentuale scende sotto il 30%.

Impostazioni che fanno la differenza

In Windows, la sezione “Alimentazione e sospensione” consente di creare un piano personalizzato che limita il consumo di CPU nei momenti di inattività. Su macOS, invece, basta attivare la funzione “Ottimizza ricarica batteria”, che analizza le abitudini d’uso e riduce la carica completa fino a quando non serve realmente.

Un altro aspetto spesso trascurato riguarda i dispositivi Bluetooth collegati: anche quando non vengono utilizzati, restano connessi e consumano energia. Disattivarli temporaneamente è una piccola abitudine che può estendere sensibilmente l’autonomia.

Dopo alcuni giorni, il miglioramento diventa evidente: meno ricariche, più ore di lavoro e una batteria che conserva meglio la propria capacità nel tempo.